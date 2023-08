Itthon még javában tombolt a kánikula, mikor Velencébe már mintha őszbe érkeztem volna. Éltünk már itt meg korábban is nagy viharokat, sőt egyszer a Palazzo di Casinò patinás épületében lévő sajtóiroda is beázott, méghozzá úgy, hogy mintha vízesés zubogott volna a terem közepén, de ilyen cudar idő még nem fogadta a fesztiválozókat.

A szerdán este nyitó 80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, közismertebb nevén a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál a világ legrégebbi filmfesztiválja, mely 1932-ben azzal a célkitűzéssel indult, hogy elhozza Európa akkoriban legkedveltebb fürdőhelyére, a velencei Lidóra az olasz film és a világ vezető filmgyártóinak legújabb alkotásait és annyi hazai és külföldi sztárt vonultasson fel a strandolók által közkedvelt szigetén, amennyit csak lehet.

Idén is átadták az életműdíjat

A 80. fesztivál amellett, hogy továbbra is a legújabb olasz és a nemzetközi produkciókat állítja csatasorba a hivatalos versenyprogramjában, parallel szekcióiban vagy éppen versenyen kívül, egy kicsit vissza is tekint a kezdetekre. A visszatekintésre részben az adja a szomorú apropót, hogy idén januárban hunyt el az olasz film elsőszámú dívája, Gina Lollobrigida. A megnyitó előtt érkezők már egy előzetes megnyitó keretében megnézhették Orson Welles Portrait of Gina című félórás dokumentumfilmjét, melyet Mario Soldati 1953-as klasszikusa, A vidéki lány követett. A hivatalos nyitófilm pedig egy nagyszabású, kellő heroizmussal és pátosszal átitatott második világháborús történet, a Commandante volt Edoardo De Angelis rendezésében.

Ahogy a közönség megszokhatta, a nyitóünnepségen gazdára talál egy, a filmművészetben kiemelkedő teljesítményért vagy életműért járó Arany Oroszlán is. Idén a fesztivál a januárban már a 90. életévét betöltött legendás olasz rendezőnőt, Liliana Cavanit tüntette ki az életműdíjjal. Cavani filmes pályafutása a hatvanas években kezdődött, először dokumentumfilmeket, majd játékfilmeket készített, Magyarországon talán az 1974-ben Dirk Bogarde és Charlotte Rampling főszereplésével készült Az éjszakai portás a legismertebb filmje.

Váró Kata Anna

Velence, 2023. augusztus 30.