Tovább bővül a Debrecen Városkártyával igénybe vehető kedvezmények köre. A térségi együttműködés jegyében Városkártya-birtokosok kedvezményes jeggyel vehetnek részt a Hortobágyi Lovasnapokon július 14. és 16. között, írta közleményében a VisitDebrecen.

„Debrecen és térsége az ország egyik kiemelt turisztikai régiója, melynek Debrecenen túl részét képezi Hajdúszoboszló, Hortobágy és a Tisza-tó is. A VisitDebrecen számára fontos, hogy a Debrecenbe látogató turisták mellett a debrecenieknek is maradandó élményeket kínáljunk, melyre kiváló lehetőség a Debrecen Városkártya-program. Idén kezdtük a térségi együttműködést a program keretében, áprilisban a Tisza-tavi Ökocentrum adott kedvezményt a Városkártya-tulajdonosoknak, júliusban pedig a Hortobágyi Lovasnapokra lehet majd kedvezményes belépőjegyet váltani. Hiszünk benne, hogy ha a debreceniek jól érzik magukat a városukban és kellemes élményeket szereznek a Debrecenhez közeli turisztikai desztinációkban is, ők lesznek a város és térsége legautentikusabb népszerűsítői” – mondta Tóth-Megyesi Enikő, a Debrecen Városkártyát menedzselő VisitDebrecen turisztikai igazgatója.

A Hortobágyi Lovasnapok, melyet idén immár 55. alkalommal rendeznek meg, az elmúlt évtizedekben a térség meghatározó és országhatárokon átívelő ismertségű rendezvényévé nőtte ki magát. Az esemény célja a Hortobágyra jellemző pásztorkultúra múltjának és jelenének, valamint a Mátai Ménes lótenyésztő munkájának, és a ma is használt, működő fogatgyűjteményének megismertetése, népszerűsítése. E cél jegyében idén is látványos lovas programok és bemutatók, valamint országos lovasversenyek, többek között csikós bajnokság, díjugrató- és fogathajtó versenyek várják a látogatókat. A kisebbekre gondolva ezúttal is lesznek gyermekprogramok – népi játékok, kézműves foglalkozások, vásári komédiások, stb. –, de nem maradhat el a hagyományos kézműves kirakodóvásár és a tradicionális pásztorételek kóstolója sem. A rendezvény házigazdája Gundel Takács Gábor.