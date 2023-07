Az Örökségünk nyomában című podcast soron következő adásában beszélgetőpartnerem volt Hubert Erzsébet, a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület vezetője. Az adásban szó esik arról, hogy milyen szerepe lehet a fiataloknak a hagyományok továbbörökítésében; hogy mitől működhet jól évtizedeken át egy hagyományőrzéssel foglalkozó egyesület, és arról is, milyen célokat fogalmazott meg az egyesület a közeljövőre vonatkozóan.

A hallgatók a beszélgetőpartneremet is közelebbről megismerhetik, hiszen sokat elárult a tanulmányairól és a szakmai életútjáról, arról, hogy miért nem készít maga is kézműves tárgyakat, és arról is, milyen mélységek és magasságok társultak négy évtizednyi vezetői munkásságához.

Bucsi Bernadett