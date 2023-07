A Haon Nő a hangerő zenei podcastjének vendége legutóbb Pércsi Sándor volt. A debreceni zenész-szervezővel nemcsak az elmúlt évek fesztiváljait idéztük fel, hanem a nemrég lezajlott Campust is. Zenekara, a Blues From Hell ha kis színpadon is, de nagy bulit csinált, és mint a stúdióban megtudtuk, úgy tűnik, hogy hosszú távon is jól alakult a zenekari erőnlét az új énekessel.