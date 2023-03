Az Excellence elnöke egyébként egy egyiptomi fáraó, akit, ha éppen nem farsangkor mutatkozik be kora esti ottjártunkkor, Szarvas Tibor néven ismernek. A télbúcsúztató kavalkádról a jelmezes felvonulás előtt portálunknak elmondta, egész évben törekednek arra, hogy a próbákon és a versenyeken kívül is szervezzenek találkozókat. Ennek eredményeként fesztelen baráti nagycsaláddá kovácsolódtak az Excellence gyermek, kamasz, felnőtt és őszbe hajló tagjai egyaránt. – Elsősorban a szenior korosztályból, a 45 és 60 közöttiek táncolnak nálunk, de a gyerekek is épp olyan felszabadultan mulatnak a jelmezbálon, mint a felnőttek – fűzte hozzá.

A Haonnak a tizenegy éves Zorro – egyéb napokon Máté – mondta el a közösség páratlanul jó hangulatú jelmezes felvonulása előtt, hogy szüleivel, a Boszorkánnyal és a Bohóccal egészen hajnalig szeretne mulatni, a kedvenc tánca pedig a rumba. A kedvünkért bemutatóval is készültek, s míg a táncparketten önmagában is ámulatba ejtő, ha egy pár professzionálisan űzi a csacsacsát, az Excellence farsangi bálját talán az tette páratlanná, hogy ezen tökéletesen kiművelt mozdulatokat a Jávorszarvas, a Pillangó sőt, a Csiga is bemutatta.

SZD