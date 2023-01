Az Apolló Moziban a Filmszüreten is bemutatták a nemrég Tallinnban viharos sikerrel debütált, de a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál nagydíjasaként is jegyzett Hat hét című magyar filmdrámát. Szakonyi Noémi Veronika a napokban közönségtalálkozóra érkezett Debrecenbe, a beszélgetés előtt pedig a Haon kérdéseire is válaszolt.

– 2014 óta él Magyarországon a nyílt örökbefogadásnak az a szabálya, ami szerint az életet adó anya a szülést követő hatodik hét végéig visszakérheti a gyermekét. Ez nagyon nehéz időszak mind az örökbefogadó szülőknek mind az örökbe adó anyának. A filmünk egy életet adó anyát követ, a tizenhét éves Zsófit, aki eltervezi, hogy örökbe adja a gyermekét, mindent hideg fejjel megszervez – fejtette ki a rendező. Azt próbálták vászonra vinni, hogy a szülést követő hat héten milyen érzelmi-testi hullámvasúton megy keresztül, és ez hová viszi őt. A téma Vincze Máté Artur forgatókönyvíróhoz – Szakonyi Noémi férjéhez – köthető, aki régóta kutatja a témát. – Korábban dokumentumfilmekkel foglalkoztunk, ahogy ezt is annak szántuk, és csak később döntöttünk a fikció mellett – jegyezte meg a rendező, aki szerint a film sikerének kulcsa a szintén nemzetközileg elismert főszereplő, Román Katalin. Elmondta azt is, hogy nem hiába tették szívüket-lelküket a Hat hét megalkotásába, mert a visszajelzések szerint az emberek szeretik a filmet, Franciaországban a nézők például a mellkasukat fogták a vetítés után, hogy mindezt kifejezzék.

A szakma is elismerte

A nemrég véget ért 26. Tallinn Black Nights Filmfesztiválon összesen négy magyar egész estés és kilenc rövidfilmet mutattak be. Az „A” kategóriás seregszemle az elmúlt 25 évben Észak-Európa egyik legfontosabb platformjává nőtte ki magát – írta honlapján a Nemzeti Filmintézet.

A fesztivál zsűrije ifjúsági nagydíjjal ismerte el Szakonyi Noémi Veronika Hat hét című drámáját.

Az NFI támogatásával készült film egy érettségi előtt álló, nehéz anyagi körülmények között élő tinédzser lány történetét mutatja be, aki, miután teherbe esik, úgy dönt, örökbe adja kislányát egy hosszú évek óta várakozó párnak. Bár a lány eleinte úgy érzi, profi asztaliteniszező karrierje érdekében a legjobb döntést hozta, a szülés után elbizonytalanodik és mindössze hat hét áll rendelkezésére arra, hogy meggondolja magát, amely az örökbeadó és -fogadó szülőknek is érzelmileg rendkívül megterhelő időszak. A nemzetközi zsűri indoklásában elképesztően empatikus megközelítésűnek nevezte Szakonyi Noémi Veronika rendezését, emellett kiemelte, hogy az alkotóknak sikerült megtalálniuk azt a hangot, amelyet a fiatalok sajátjukként fogadnak el.

SZD