A kötet a Kék Európa Könyvkiadó gondozásában jelent meg, Harle Tamás igazgató-tulajdonos a következő gondolatokat fűzte hozzá: – Sok kézirattal találkoztam már, egy aforizmagyűjteménynél az a legfontosabb, hogy hiteles legyen. Felföldi József élete erre kiváló példa: ebben a könyvben benne vannak az átélt sikerei, kudarcai, de ami a legfontosabb, az álmai is. Egy aforizma akkor jó, ha mindenkit megérint, ezek mind olyan gondolatok. A könyv különlegessége amellett, hogy világszínvonalú fotókkal van illusztrálva, az, hogy angol nyelven is olvashatók a bölcsességek. Nem véletlenül, ugyanis az a cél, hogy a kötetet nemzetközivé tegyük, és az adott ország anyanyelve mellett angolul is olvashassák majd ezeket a sorokat – mondta.

A szűk körű könyvbemutató vendége volt Harsányi Gábor Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színész is, aki szintén méltatta a ma megjelent kiadványt.

VK