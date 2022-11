Karácsonyi medley-vel jelentkezett a debreceni ATOM zenekar. A kaliforniai dallamos punk rock stílusban utazó csapatnak november 24-én jelent meg a Giccskarácsony, nagykarácsony című egyszámos kislemeze – olvasható a csapat portálunkhoz eljuttatott közleményében.

A megjelenésről Tomster, az ATOM dalszerző-énekese nyilatkozott.

Ebben a stílusban is gyakoriak a fel- és átdolgozások, nekünk ez az első ilyen jellegű munkánk. Bár szó volt konceptlemezről, több dallal, végül úgy döntöttünk, hogy egy számba zsúfolunk mindent, és olyan lesz, mint maga a karácsony ünnepe – cukormázas, giccses, zsúfolt és rohanós. Ricsi jött elő a frappáns címmel

– közölte Tomster.

A dalban felcsendülnek dallamok a Neoton Famíliától, Mariah Carey-től, Katona Kláritól, illetve a Száncsengő és a Mennyből az angyal dalokból. Mindez két perc negyvenöt másodperc alatt.

Forrás: ATOM zenekar

– Az utolsó hatszámos lemez, az Éléskarma idején vettük fel a karácsonyi medley-t is, és ennek témája és különlegessége miatt inkább aktuálisan, külön a lemeztől, karácsony előtt szerettük volna megjelentetni, hogy kiemelt figyelmet kapjon – szögezte le az énekes, aki már korábban is készített animációs klipet az ATOM-nak, különleges AI-technikával jött ki a legutóbbi klipjük is, a Termék a polcon. A Giccskarácsony, nagykarácsony is hasonló klipet kapott.