Augusztus 23-án a Zenthe Ferenc Színház zenés vígjátékával, a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című produkcióval zárja kapuit idén a Nagyerdei Szabadtéri Játékok programsorozata. Az észak-alföldi régió legnagyobb szabadtéri színházában zömében telt házas előadásokon 7 vendégtársulat 8 produkcióját és a Csokonai Színház 3 előadását láthatták a nyári színház szerelmesei. A műfajok között klasszikus és kortárs, illetve magyar és külföldi vígjáték, musical, színpadon megelevenedő városnézés és táncjáték is szerepelt. A 2. Debreceni Ünnepi Játékok keretében is bemutatkozott a Csokonai Színház társulata. Mozart A varázsfuvola című operáját augusztus 1-jén mutatták be Gemza Péter rendezésében.

Ezen a nyáron a Nem élhetek muzsikaszó nélkül slágerei szólalnak meg utoljára a Nagyerdői fái között. Móricz dzsentrivilágának nem vívódó és elbukó figurája Balázs, a nyíri birtokos. Pontosan tudja, hogy mulat egy magyar úr. Balázs szereti a vidámságot, a cigányzenét, no meg azt, ha portáján három napig tart a vigasság. Felesége, Pólika már kicsit más, számára sáskajárás minden mulatság. S ha egy karakán, makacs menyecske megorrol az urára, akkor bizony elszalad és egy fél falu kell a kibékítésére.

Könnyed, léha világ könnyed komédiája, amiben semmi sem visszafordíthatatlan, semmi sem végzetes. Tükröt tart egy letűnt kor, a boldog jólét vidám, ám könnyelmű kora elé.

A produkcióban közreműködik a Nógrád Táncegyüttes és a Dűvő Zenekar. A Nem élhetek muzsikaszó nélkül augusztus 23-án 20 órától kezdődik a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon.