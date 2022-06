– Folyamatosan arra törekszünk, hogy bővítsük a Bölcsészettudományi Kar képzési palettáját – hangsúlyozta dr. Keményfi Róbert, a BTK dékánja. Ennek egyik fontos állomása volt a tavalyi évben megalakult művészeti központ, illetve a Csokonai Színházzal aláírt keretszerződés. – Az volt a célunk, hogy a külföldi hallgatókat angol nyelvű színházi előadásokkal szolgáljuk ki. A ma aláírásra kerülő együttműködési megállapodással pedig szeretnénk nyitni a Modem felé is. A kurzusokkal alapvetően művészeti gyakorlati képzéseket szeretnénk a hallgatóink számára biztosítani – tette hozzá a dékán.

Hagyománya van már az egyetem és a Modem közös szervezésében megvalósult rendezvényeknek. Az együttműködési megállapodás ennek ad egyfajta keretet a jövőben. – Debrecenben egyre kiemelkedőbb, és országos szinten is elismert intézmények vannak, köztük a Modem, amely a kínálatot és a professzionális működést tekintve országos szinten is párját ritkítja. Ezért is szeretnénk az intézmény közreműködésével megvalósítani azt, hogy a hallgatók jobban rálássanak a kortárs művészetre. Fontosnak tartjuk, hogy kimozduljanak az egyetem falai közül, és ne csupán azt a területet ismerjék meg, amiben a Bölcsészettudományi Kar nagyon erős – az elméleti részt.

Célunk, hogy a hallgatók lássák azt, milyen munkalehetőségek vannak a debreceni kulturális palettán. Bízunk abban, hogy egyre több programot tudunk majd sokkal magasabb szinten szervezni együtt

– fogalmazott Lakó Zsigmond, az egyetem BTK Művészeti Központjának igazgatója, aki kitért a nemzetköziesítés jelentőségére is, hiszen ez lényeges pillére a megállapodásnak. – A város növekszik, ezért egyre több a piaci szereplő. Szeretnénk, ha a kurzusok egy része angol nyelvű lenne – mondta.

Forrás: Czinege Melinda

– Egy olyan együttműködést alapozunk meg a mai napon, amely hiánypótló, hiszen a Modem Debrecenben fontos missziót képvisel. Az egyetemisták rengeteg helyről kapnak információkat és programkínálatot, ezért egy múzeumnak, amely passzívabb kikapcsolódást formát kínál, nehezebb őket megszólítani. Ezért is értékes ez az együttműködés, hiszen a kurzusok keretein belül részletesebb betekintést tudunk nyújtani abba, mivel is foglalkozunk, milyen szerepe van intézményünknek a magyarországi művészeti hálóban, de kortárs művészetről és művészekről is szó lesz – mutatott rá Vizi Katalin, a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ ügyvezető igazgatója.

Panyiczki-Berényi Viktória