Nem csak zenél; a képzőművészetben is jeleskedik a hazai rock fenegyereke, Szasza. A Sex Action, az Action és Zorall zenekarokkal rengeteg koncertet és csaknem négy évtizednyi zenei munkásságot tudhat maga mögött, csütörtök este a debreceni Incognito Clubban azonban teljesen más oldalát ismerhetjük meg a rockernek – tudatta nemrég a Naplóval Pércsi Sándor szervező, a Kortárs Könnyűzenei Egyesület vezetője.

Elmondta, hogy Szasza neve meghatározó a magyar rockzenei történelemben, azt azonban kevesen tudják róla, hogy végzettségét tekintve építésztechnikus, így került először a kezébe ceruza és tustoll. Az ismert zenész 2019-ben végzett el jobb agyféltekés rajztanfolyamot, sajátságos technikáját az elektronikus és szabadkézi rajzolással alakította ki, munkái között az önmaga által készített fotókra rajzolt alkotásokkal is találkozhatunk. Szasza első önálló kiállításának szervezője elmondta azt is, hogy a rockzenész nemcsak képzőművészeti munkáit mutatja be, hanem debreceni barátaival színpadra is áll majd. A nyitóbulin közreműködik a Mad Dog és az Action zenekar.

SZD