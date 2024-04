Még egy bő hétig várjuk a jelentkezéseket az idei Tündérszépek versenyre, miközben az eddig továbbjutott indulókra már hétfőtől dobálhatják a szimpátiát jelző szívecskéket az olvasók a HAON felületén.

Amíg röpködnek az első szívek, mi Józsáné Vári Eleonóra szépítészt a tavaszi megújulásról kérdeztük.

Józsáné Vári Eleonóra szépítész munka közben

Forrás: Kiss Annamarie

A tavasz a szépségápolásban is az újjászületés ideje. A bőrmegújításra, a vitaminpótlásra, a gyulladáscsökkentésre érdemes fektetni a hangsúlyt, hogy bőrünk felfrissüljön, üdévé, és összességében szebbé váljon

– tanácsolta Józsáné Vári Eleonóra. Hozzátette, erre azért van szükség, a hideg hónapokban csökken a bőrünk ellenálló képessége, könnyebben alakulnak ki gyulladások.

Mint a szépítész kifejtette, ehhez érdemes a már jól bevált mindennapi, rendszeres bőrtisztítóink és arcápolóink mellé új, más hatású készítményeket beiktatni, vagy akár le is cserélni őket.

– Én is így járok el, ahogyan melegszik az idő, fokozatosan kezdem átalakítani a készletemet, újabb szérumokat iktatok be, lecserélem a krémeket, felkészítem a vendégeket a napos időre. Közülük az elmúlt 35 évben sokan átvették ezt a praktikát a szalonból, és otthon is ennek megfelelően ápolják a bőrüket – osztotta meg tapasztalat portálunkkal Józsáné Vári Eleonóra.

A természettel együtt újuljon meg a piperepolc tartalma

– Az átszervezést kezdhetjük egy aktív C- vitaminos tisztító peeling porral vagy tonikkal, de segítségül hívhatjuk az AHA-sav és glikolsavak bőrmegújító hatásait is.

A micellás vizünket szintén érdemes átcserélni egy könnyedebb tisztító habra, frissebbnek fogjuk érezni az arcunkat tőle.

Aki eddig nem részesítette a tonikokat előnyben, azokat arra kérem, legalább egyszer próbáljanak ki egy hidratáló arctonikot, az érzés, az élmény magáért beszél majd – javasolta a szépítész, és azt ajánlotta, egészen bátran lépjünk ki a megszokásainkból, engedjünk be valami újdonságot a piperepolcunkra

– Szerezzünk be egy szuper arcradírt vagy egy új arcpakolást, valami különlegességet, kényeztetőt, akár többet is egyszerre, mert az új, színes paletta kellékei a lelkünkre is kedvezően fognak hatni amellett, hogy kifejtik ápoló hatásukat. Az egyre melegebb időben könnyebb textúrára vágyik a bőrünk, ezért ilyen krémeket válasszunk. A krémek mellé lehetőleg szerezzünk be valamilyen csúcstechnológiás szérumot, boostert, amivel akár kúraszerűen is el tudjuk végezni a bőrünk tavaszi felfrissítését – tanácsolta.

Felhívta rá a figyelmet, hogy a tavaszi bőrápolásból semmiképpen sem maradhat ki a fényvédelem.

– Mindenképpen legyen egy olyan fényvédőnk, amit szívesen használunk a mindennapokban és a bőrünk is szereti. Fontos, hogy minimum 30-as fényvédő faktorú legyen, de lehetőleg törekedjünk az 50-es faktorú UV-A és UV-B védelemre – emelte ki.