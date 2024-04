Nyolcadik alkalommal tartott szakmai fórumot Hajdú-Biharban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége az uniós Közös Agrárpolitikáról (KAP). A soron következő ülést Létavértesen tartották csütörtök délután, melyen a rövidesen induló vidékfejlesztési pályázatokra helyezték a hangsúlyt.

– Több szempontból is forró tavasz köszöntött a gazdákra idén. Nemcsak az időjárás miatt, hanem az elmúlt hónapok történéseiből látható az is, hogy Párizs vagy épp Berlin nem az ünnepléstől volt hangos, hanem a traktoroktól. Sokan felteszik a kérdést, hogy miért nem lépünk fel határozottabban mi is. Erre az a válasz, hogy van egyfajta bizalom a gazdatársadalom és a magyar kormányzat között, ami Nyugat-Európában nincs meg – mondta Szólláth Tibor, a NAK Hajdú-Bihar vármegyei elnöke a fórumot megelőző sajtótájékoztatón.

Emlékeztetett rá, 2023 szeptemberében a magyar gazdák a csehekkel, a lengyelekkel és a románokkal együtt tüntettek Brüsszelben, akkor még a nyugat helyesnek tartotta azt, hogy gyakorlatilag ömlött befelé az ukrán gabona Európába.

Szólláth Tibor úgy véli, az elmúlt hetekben megrendezett fórumsorozat megmutatta, hogy problémák ugyan vannak, hiszen komoly és nehéz kérdésekre kell választ adni, azonban a bizalom adott, így a döntéshozók képesek arra koncentrálni, hogy mit lehet tenni a magyar vidék érdekében.

Szólláth Tibor, a NAK Hajdú-Bihar vármegyei elnöke

Forrás: Molnár Péter

Ennek fontos elemeként megemlítette azt a történelmi léptékű támogatást, ami az élelmiszeripar és a mezőgazdaság irányába érkezik, így a gazdatársadalom megálmodhatja azt az agrárvilágot, ahol magát évekkel később szeretné látni. Mint mondta, ebből a szempontból a 2024-es év kiemelkedő lesz.