Megnyitották a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógia Kar Rákóczi Ferenc utcai campusán a Kerítés Kiállítást szerda délután – számol be Hajdúböszörmény város hivatalos oldala a közösségi felületén.

Pető Ildikó intézményvezető köszöntőjében elmondta, hogy a szerdai egy rendezvénysorozat első állomása, mivel még terveznek hasonló eseményeket rendezni különféle jeles alkalmakhoz kapcsolódva. Most az esemény az autizmus világnapjához kötötték, melyre a DE Gyakorló Óvoda gyermekei készítettek a témához illeszkedő alkotásokat. A kiállításnak volt drámai pontja is: a résztvevők olyan egy édesanya naplójából idézett írást hallhattak, akinek három autizmussal született gyermeke van. Emellett az ő tizenhárom éves fia írása is elhangzott, mely a napló első bejegyzése – ebben a gyermek saját érzéseit osztja meg.

Kiss Attila polgármester felhívta a figyelmet az említett problémával küzdő családokra, és kiemelte, hogy gondoskodni kell a gyermekek fejlődéséről és jövőjükről. Dr. Szerepi Sándor dékánhelyettes kiemelte az összefogás fontosságát, és elmondta, hogy ne keresse a társadalom a „normális” szó jelentését, ugyanis szerinte nincs olyan. Ellenben fontosnak tartja, hogy miként tudunk mindannyian egyedi módon kibontakozni és fejlődni.

A kiállítás április 14-ig tekinthető meg a Rákóczi Ferenc utcai campus kerítésén.