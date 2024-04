Felkerestünk néhány debreceni fagylaltozót, ugyanis kíváncsiak voltunk, 2024-ben mennyibe kerül egy gömb fagyi. Általában 11 órakor nyitnak a fagyizók a belvárosban, így úgy véltük, nyitás előtt odamegyünk, akkor még biztosan nem lesznek vevők, de hamar rájöttünk, bizony tévedtünk. A Piac utcán több étterem, cukrászda található, és bár azt gondolnánk, ebéd előtt nem fogyasztanak édességet az emberek, ennek ellenére diákok, nyugdíjas egyaránt azt fürkészték, milyen ízesítésű finomságot kérjenek az édes tölcsérbe.

Megnéztük, mennyibe kerül egy gömb fagylalt Debrecenben

Ahogyan az kell, volt minden, mi szem-szájnak ingere: csokoládé, vanília, puncs, citrom, sztracsatella, madártej, fehér csokoládé áfonyával, csokis keksz, hupikék törpikék, somlói galuska, tiramisu, fekete ribizli, sárgabarack, gyömbéres körte, meggyes mák és még sorolhatnánk a fagylaltízeket. Óriási a választék, és az sem mellékes, hogy több helyen odafigyelnek azokra ki, akiknek van valamilyen ételérzékenységük. Több olyan ízű fagyival is találkozunk, amit fogyaszthatnak akár laktóz-, gluténérzékenyek vagy akár cukorbetegek is.

Mennyibe kerül egy gömb fagylalt 2024-ben?

Na de vajon mennyi az annyi? A fagylaltimádók minden bizonnyal emlékeznek arra, amikor körülbelül két éve megugrott az édesség ára, sokan úgy vélték, inkább otthon készítenek fagylaltot, vagy inkább nem esznek, de bizony több száz forintot nem adnak ki egy gömb fagyiért. Idén mindössze 5-10 százalékkal emelkedett a fagyos finomság ára.

Ennek ellenére azt ajánljuk, aki minél olcsóbban szeretne vásárolni fagyit, az mindenképpen járjon nyitott szemmel, és ne álljon meg a legelső cukrászdánál, ami előtt elhalad, ugyanis, ha csak a Piac utcát nézzük, akkor kapásból van olyan fagylaltozó, ahol 400 forintért kapunk egy gömb finomságot, míg akadnak olyan helyek, ahol 580 vagy 650 forintért juthatunk hozzá az édességhez.

Nyilvánvalóan, ha egy család elmegy sétálni, és úgy gondolják, fogyasztanának egy hűsítő nyalánkságot, akkor nem mindegy, hogy 4 ezer vagy 5500 forintot hagynak ott a cukrászdában.

Attól is függ a fagyi ára, hol vesszük

Ignéczi Attila, az egyik belvárosi fagyizó munkatársa a Haon érdeklődésére elmondta, ők nem emeltek idén az áraikon, és a mostani árak maradnak a szezonban (június, július, augusztus) is.

Saját cukrásszal dolgozunk, ezért is tudjuk tartani a gömbönkénti 400 forintos árat. Saját géppel, olasz alapanyagokból készítjük a finomságot. Imádják a vásárlóink, mert nagyon krémes. Az árnak és a minőségnek köszönhetően elég sok fagyit eladunk

– hangsúlyozta.

Ignéczi Attila, az egyik belvárosi fagyizó munkatársa szolgálja ki Szombat Eszter Katalint

Ennyiért már nem biztos, hogy megvennék a fagyit

– Imádom a gyümölcsös ízt, leginkább epret, barackot szoktam venni. Amikor beköszönt a jó idő, mindig kell egy finom fagyi a kézbe – osztotta meg gondolatait Szombat Eszter Katalin, aki kiemelte: 600 forintot már nem adna ki egy adag fagylaltért.

Ha túl drága lesz, akkor inkább megcsinálom magamnak otthon, korábban vásároltam egy fagylaltgépet, és igencsak finom édességet tudok vele készíteni

– nyomatékosította. Érdeklődésünkre úgy fogalmazott, amikor ő gyerek volt, akkor másabb fagyit árultak, azon bizony lehetett érezni, hogy házi készítésű, a mai napig érzi az ízét. – Persze nem azt mondom, hogy a mostaniak nem jók, ha így lenne, akkor nem vennék, de még mindig úgy vagyok vele, csak akkor veszem meg, ha nem túl elrugaszkodott az ár – mondta, mi pedig sétáltunk is tovább a következő fagylaltozóhoz, ahol délutánonként mindig nagyon sokan várakoznak, kíváncsiak voltunk, mi lehet a titok.

Ennyit emeltek 2024-ben

Verdes Ferenc, az egyik Piac utcai fagylaltozó tulajdonosa elmondta, tavaly nyitottak a belvárosban, és ők is azt tapasztalják, a debreceniek – ugyanúgy, ahogyan a nyíracsádiak – imádják az édességüket. – Édesanyám 1986-ban kezdett el fagylaltot árulni Nyíracsádon, néhány éve én viszem a vállalkozást, majd tavaly úgy gondoltuk, Debrecenben is nyitunk egy üzletet. Minden nap friss alapanyagokból készítünk fagyit, mindig hajnalban kezdünk, a piacról megvesszük a gyümölcsöket, amit a cukrászunk helyben feldolgoz. Nagyon büszkék vagyunk, hiszen vannak különleges ízeink, mint például a tökmag, de még sorolhatnám, már itt is vannak visszajáró vendégeink, akik mindig pozitívan nyilatkoznak rólunk.

Kimondottan főzött fagyit árulunk, a tavalyi évhez képest 10 százalékot emeltünk, amire azért volt szükség, mert megemelkedett az áramköltségünk, mindemellett január óta a vízért is háromszoros árat fizetünk, és nem beszélve a dolgozók béréről, amit megemeltünk

– tette hozzá Verdes Ferenc. Megjegyezte, a gyümölcsfagylaltokra nagy hangsúlyt fektetnek.

Papp Dávid tulajdonos, cukrász a Bethlen utcán árulja finomságait, valamennyit ő is emelt, de 450 forintért 8-10 dekagramm jeges finomságot kapunk, ami valljuk be, nem semmi! –

Próbáljuk követni a trendeket, 2006-ra visszanyúló recepttúrával dolgozunk, természetesen vannak a megszokott ízek, mint a csokoládé, vanília és puncs, de a vevők kedvéért megtalálható nálunk a pisztácia, csokis keksz, oreo ízű fagylalt

– hangsúlyozta.

Papp Dávidnak fontos, hogy mindenki megengedhesse magának a fagylaltot

Eszter és Zselyke is elmondta, mit gondolnak a szóban forgó édességről, akik éppen Papp Dávid cukrászdájánál fagyiztak. Kiemelték, azért járnak a Bethlen utcai fagylaltozóba, mert jó nagy adag fagyit kapnak mindössze 450 forinttért, arról nem is beszélve, hogy arra is figyel a cukrászda, azok is jól lakjanak, akiknek van valamilyen érzékenységük. – Mindketten dietetikusnak tanulunk, és fontos számunkra, hogy egy fagylaltozóban figyeljenek azokra, akik gluténérzékenyek vagy nem fogyaszthatnak cukrot – jegyezte meg Zselyke, aki barátnőjével, Eszterrel a Haonnak elmondták, 600-650 forintnál nem fizetnének többet egy gömb fagyiért.