Hosszú küzdelem után elhunyt Csire Zsuzsi, a szívbeteg debreceni lány, akiért, talán tényleg nem túlzás azt állítani, az egész ország összefogott. Zsuzsi egészségesen született, de egy vírusos eredetű fertőzés súlyos, gyógyíthatatlan szívizombetegséget okozott nála, emiatt több mint 40 szívműtéten és két szívtranszplantáción esett át. Az orvosa 2023 júniusában közölte vele, hogy szívénél újra beindult a végleges, visszafordíthatalan kilökődési reakció, és legfeljebb fél éve, talán 1-2 éve lehet hátra. A doktorok szerint a harmadik transzplantációs műtét szinte biztosan végzetes kimenetelű lett volna, és a lány sem akart újra kés alá feküdni.

Nem félek a haláltól, már nem ijedek meg semmitől. Az életemen már nem tudok változtatni, azt kell szeretni, ami megadatott, mégis vannak mellettem néhányan, akikre mindig számíthatok

– mondta korábban a Haonnak a 21 éves Zsuzsi, aki bakancslistát írt azokkal az élményekkel, amiket a halála előtt még mindenképpen szeretett volna megvalósítani. Rengetegen álltak az ügy mellé, egymás után jöttek a hírek a különböző felajánlásokról Debrecenből és az ország többi részéből is.

A koordinálásukra létrehozott Facebook-csoportot – és az egész közösségi oldalt – a szomorú hír után elárasztották az együttérző bejegyzések, sokan osztották meg a közös élményeket, szívhez szóló üzeneteket.

De a rengeteg magánember mellett olyan egyesületek, klubok, szervezetek is emlékeznek, amikkel valamilyen formában kapcsolatba került a fiatal lány a bakancslistás vágyak teljesítésekor.

A DVSC-től az egykori iskoláig

A lánytól a közösségi oldalán búcsúzik a DVSC Schaeffler, felidézve, hogy Zsuzsi álmaihoz a klub támogatói a Brest Bretagne elleni győztes BL-meccsen használt, majd elárverezett rózsaszín mez megvásárlásával járultak hozzá. „Nyugodj békében, legyen szép az álmod!” – írták a keddi posztban.

Hasonlóképpen tett a DEAC is, amely korábban egy jégkorongmeccsre is meghívta a fiatal lányt. „Kedves Zsuzska, tudd, hogy mi felnéztünk Rád! Azért, hogy ennyire erős voltál, hogy mindig mosolyogtál. Pedig otthon, a magad kis csendességében lehet, hogy féltél, talán sírdogáltál is, de aztán kiléptél a nagyvilágba, és ismét a boldogságot sugároztad felénk” – olvasható többek között az érzelmes bejegyzésben.

Zsuzsi önkéntes tűzoltóként is szívesen kipróbálta volna magát, ebben a katasztrófavédelem segített neki: meghívták a debreceni laktanyába, ahol előbb kiképezték, majd emelőkosaras daru segítségével a város fölé is felemelték. Facebookjukon most ők is búcsúznak a lánytól. „Zsuzsi! Örülünk, hogy kísérőid lehettünk! Vigyázz ránk föntről!” – írták, felidézve a lány náluk tett látogatását.

A kiképzésen Csire Zsuzsi a Magyar Református Szeretetszolgálat Kutató-Mentőcsoportjának tagjaival vett részt. „Ahogyan akkor fogalmazott: annyi jót kapott az elmúlt időszakban az emberektől, hogy szeretne ebből a jóságból valamit visszaadni az önkéntességen keresztül. Kitartása és mindig vidám természete örök példa marad mindannyiunk számára” – fogalmazott bejegyzésében a szolgálat, vigasztalódást és megnyugvást kívánva a gyászoló családnak.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége a tragikus hír kapcsán az emberi jóság fontosságára hívta fel a figyelmet. „Zsuzsi története a saját kitartása mellett arról a szeretetről és támogatásról is szól, amit az emberek képesek nyújtani egymásnak a legnehezebb időkben. Egy emlékeztető arra, hogy a remény és az emberi jóság képes mosolyt varázsolni elképzelhetetlenül súlyos terhek mellett is” – írták a Facebook-oldalukon.

Zsuzsiról az egykori iskolája is megemlékezett, a dolgozók és a nevelőtestület nevében őszinte részvétüket fejezték ki a lány családjának.

A lány bakancslistás csoportjában a közös élmények felidézésével és fényképekkel búcsúzkodnak a tagok, de volt, aki verset is megosztott. „Ha megtámogatsz minden jószándékú, tenni akaró embert odafentről, az a hab a tortán , és mi hálásan keressük majd a legragyogóbb Csillagunkat” – írta egyikük.