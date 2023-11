Zsuzsi ugyanis egy hokimezt is kapott a DEAC-tól, amit a csapat játékosai dedikáltak is. A mez hátára a 21-es szám és a neve is felkerült, így immár tiszteletbeli tagja a csapatnak:

– Nagy szurkolójuk vagyok, és remélem, meg tudom hozni a szerencsét a fiúknak – mondta elszántan.

Forrás: Molnár Péter

A korongbedobással azonban még nem ért véget a sor, Zsuzsinak vannak további tervei. Megkérdeztük, mit szeretne még csinálni, amire azt felelte: mindent, hiszen olyan sok minden kimaradt az életéből eddig.

– Jövő héten a Nemzeti Színházba megyünk a János vitéz-előadásra, emellett nagy álmom, hogy a Városligeti Műjégpályát is kipróbálhassam egyszer, mivel kislánykoromban nagyon szerettem volna műkorcsolyázó lenni. Ez azonban anyagilag sem könnyű, valamint a betegség miatt minden álmom szertefoszlott. De azért a korcsolyázás megmaradt mint nagy szerelem – árulta el.

A pozitív élmények gyógyítanak

Zsuzsitól megtudtuk, a Fővárosi Állatkertbe is kapott meghívást, valamint az Operettszínház is várja a Diótörő egyik decemberi előadására, ahol a királyi páholyban ülhet családjával. Mély hálát érez ezekért a felajánlásokért, és azért, hogy szinte az egész ország összefogott érte.

Ezek olyan élmények, amik korábban kimaradtak, de bízom benne, hogy azt a kicsi időt, amíg bírja a szívem, maximálisan ki tudjuk tölteni

– mondta előremutatóan. Bízik benne, hogy még kitart, emellett időnként infúziós kezeléseket is kap Budapesten, ezzel igyekeznek az orvosok lassítani a folyamatot.

– Az a baj, hogy nagyon agresszívan támadnak a véremben lévő ellenanyagok, és sajnos erre nincsen gyógymód, mivel visszafordíthatatlan. Abban bízok, hogy ezek a pozitív élmények hatással lesznek a szívemre és a lelkemre is – fejezte ki.

Amennyiben minden jóra fordul, Csire Zsuzsi szeretne az embereken segíteni. Pszichológia szakra szeretne jelentkezni, éppen azért, hogy lelkileg támogasson másokat, hiszen tudja, milyen az, amikor az ember ki van szolgáltatva. Annak is örülne, ha az első félévet teljesítené, mert azzal már úgy érezné, letett valamit az asztalra.

– Az orvosok mindent megtesznek, és a családom is nagyon sokat segít, de a lelki csatákat saját magunk vívjuk meg – vallja Zsuzsi.

Mi pedig azt kívánjuk neki, minél több pont teljesüljön a listájáról, és öregkorára mindössze annyi bántsa, hogy már mindent kipróbált az életében, amit szeretett volna.