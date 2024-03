A virágvasárnap a kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot megelőző vasárnap, amikor a hívek Jézus Krisztus Jeruzsálembe való bevonulására emlékeznek. Ez a keresztútjárás során történik meg: ilyenkor templomokban vagy szabadtéren lévő stációk előtt fohászkodnak, és felidézik a Messiás útjának történéseit. Az ünnepnap spirituális jelentőségére Fekete Károly református püspök két ízben is rávilágított: a Déri Múzeumban március 19-én, a debreceni virágvasárnap sajtótájékoztatóján, illetve az esemény programfüzetének bevezető imádságában.

Fekete Károly református püspök a debreceni virágvasárnap sajtótájékoztatóján

Forrás: Napló-archív

Mit jelent a virágvasárnapi keresztút?

Az útkereszteződés (keresztút) mindig is olyan helynek számított, amely választásra kényszerítette a vándort, hogy melyik irányba haladjon tovább. Fekete Károly szerint ez spirituális szimbólummá válik, amikor az ember felismeri a megfeszített Krisztust: abban a pillanatban döntenie kell, hogy vállalja-e a Megváltó útját vagy sem.

A református püspök a kereszténység lényegi elemének tartja a három kiemelt napot nagycsütörtöktől húsvétig, ami Jézus Krisztus szenvedésútjának csúcspontja. Leszögezi: ha valaki kereszténynek vallja magát, akkor hinnie kell a feltámadásban.

– Isten és ember nagyszerű találkozási pontja a Krisztus keresztje – fogalmaz Fekete Károly. – Számunkra a kereszt nem dekoráció, dísz, hanem evangéliumi üzenet – teszi hozzá.

Mindenkinek megvan a maga keresztje

Rámutat, hogy a fa, amin Jézust megfeszítették az Isten szeretetének „koordináta-rendszere”, mert érzékelteti annak szélességét, hosszúságát, mélységét és magasságát. Úgy gondolja, hogy életeket tud megváltoztatni a hit, és ennek köszönhetően lágyul meg a szív, illetve oldódnak meg a problémák.

– Az én életem keresztje és terhei is benne vannak a Krisztus keresztjében és Ő az én terheimet is elhordozta. Kereszthalála életet, üdvösséget ébreszt számomra is – vallja meg hitét Fekete Károly.

Mi keresztények azért járunk keresztutat, mert ünnepeljük azt a Jézus Krisztust, aki az életünk királya. Csak így érdemes embernek lenni

– foglalja össze.