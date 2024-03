Debrecen virágvasárnap keresztény közösségeivel, civil szervezeteivel, művészeti együtteseivel és a város lakóival közösen ökumenikus keresztútjárással hirdeti a kereszténység nemzetek közötti egységét városhatáron innen és túl – a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be. Papp László polgármester a korábbi évek tapasztalatai alapján elmondta, Debrecen az ország egyik spirituális központja, olyan város, ahol a vallásnak, Istenbe vetett bizalomnak mindig is nagy jelentősége lesz, ez így volt régen is, most is ezt tapasztaljuk, és ez a jövőben sem lesz másképpen.

Papp László a virágvasárnapi programot ismertető sajtótájékoztatón

Forrás: Czinege Melinda

Jól mutatják ezt azok a rendezvényeink, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak a keresztény ünnepekhez. Rengeteg embert mozgatnak meg azok az események Debrecenben, amelyek a vallási, egyházi élethez kapcsolódnak. Egy olyan időszaka ez a városnak, amikor a szakrális tereink szinte kivétel nélkül pompáznak. Nagy büszkeség számomra, hogy valamennyi nagy egyházi központunk, szakrális tereünk az elmúlt években gondos kezek munkájának köszönhetően megújult

– fogalmazott. Hozzátette, nemcsak az épületekben kell ezt a megújulást érzékelni, hanem a lelkekben is.

A virágvasárnapi keresztút a tavasszal együtt azt az érzést hozhatja magával, hogy újuljunk meg, hangolódjunk az ünnepre. Óriási öröm számomra, hogy minden évben, még a koronavírus-járvány időszakában is nagyon sokan érezték nélkülözhetetlennek azt, hogy hitet tegyenek a húsvét fontossága mellett, és részt vegyenek a stációkon keresztül a virágvasárnapi keresztúton

– nyomatékosította Papp László, kiemelte: Debrecen ereje a közösségekben rejlik!

Jézus mindannyiunk számára példakép

– Jézus Krisztus feltámadása nélkül nincs kereszténység! – hangsúlyozta beszédében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. – Jézus Krisztus mindenképpen egy központi szereplő, ő az, akiről szól az egész keresztútjárás, nem túlzás azt mondani, az életünk megfordítója. Példakép lehet mindannyiunknak! – mutatott rá.

Virágvasárnap, amikor végigjárjuk a keresztutat, megállunk imádkozni, elmélkedni egy-egy állomásnál, akkor tulajdonképpen azt az örömhírt fogadjuk be, amit Jézus tanított nekünk életével, szenvedésével, halálával, és majd a feltámadásával

mondta Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke.

Fekete Károly (balról) és Palánki Ferenc a keresztút jelentőségéről is beszéltek

Forrás: Czinege Melinda

A Déri Múzeumban is átszellemülhetünk

Szarka Gergely, a Debreceni Görögkatolikus Parókia parókusa elmondta, gyerekkorában voltak olyan gondolatai, milyen fantasztikus lenne visszamenni az időben, és végigkísérni útján az Úr Jézust. – Ma már abba gondolok bele, milyen jó lenne felszállni egy repülőgépre és húsvét környékén elrepülni Jeruzsálembe, és végigmenni azon az úton, amin Jézus. De azt kellett bevallanom magamnak, ez se biztos, hogy olyan hamar meg fog történni, már csak a háborús események miatt sem. Majd az jutott eszembe, Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája, a magyar művészettörténet egyik legismertebb, s legkiemelkedőbb darabja itt van a Déri Múzeumban, amit érdemes testközelből látni. Ha már nem is utazhatunk el Jeruzsálembe, nem repülhetünk vissza az időben, akkor itt Debrecen szívében kicsit átszellemülhetünk – fűzte hozzá.

Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája is segíthet az átszellemülésben

Forrás: Czinege Melinda

Mária evangéliuma című rockopera Debrecenben is látható lesz

Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi: Mária evangéliuma című rockoperáját 30 évvel ezelőtt mutatták be a Madách Színházban, azóta az itthoni, határon túli, valamint európai zenés színpadok visszatérő sikerdarabja. Most pedig a Csokonai Nemzeti Színházban is láthatják az érdeklődők március 30-án, szombaton este 18 órától.

Lantos Anikó, a Mária evangéliuma című rockopera producere leszögezte, a darab Szűz Mária történetét meséli el. Ifjúságától Krisztus születésén és kereszthalálán át Mária mennybemeneteléig követhetjük az eseményeket János apostol látomásos tolmácsolásában.

A mű középpontjában Mária szerelmes szeretete és anyasága áll, az a fájdalmas női sors, amelyet csodálatos fiával megélt, annak minden gyönyörűségével és küzdelmével együtt. Az alkotás egyszerre képes felmutatni a szakralitást, az isteni erő nagyságát, a szeretet mindent legyőző erejét, ugyanakkor az emberi érzéseket, kétségeket, félelmeket és a döntések lelki hátterét is

– összegezte.

György-Rózsa Sándor színész, énekes, aki Jézus megformálója a Mária evangéliuma című rockoperában megjegyezte, több műben is megformálta már a Mindenhatót. – Hívő emberként sokkal másabb Jézus megformálását a színpadra vinni, mint bármilyen más karaktert. Többek között azért, mert ezt a szerepet (én legalábbis) nem tudom hit nélkül hozni, mert akkor nem lennék hiteles – emelte ki.

Lantos Anikó és György-Rózsa Sándor a Mária evangéliuma rockoperáról beszéltek

Forrás: Czinege Melinda

Közös ünneplés, barkaszentelés, keresztútjárás is lesz virágvasárnap

Bódor Edit egyházi és határon túli kapcsolatokért felelős polgármesteri tanácsadó az eseményen kihangsúlyozta, március 24-én, virágvasárnap 15 órától szeretettel várnak mindenkit egy városi közös ünneplésre, barkaszentelésre, keresztútjárásra és virágvasárnapi koncertekre. Rámutatott, 15 órakor a Nagytemplom előtt a virágvasárnapi ünneplésben közreműködnek a Debrecen Helyőrségi Zenekar, a Kuckó Művésztanya, a Martin Brass Rézfúvós Együttes, a Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes, a Forgórózsa Tánc együttes, a Hortobágy Néptáncegyüttes és a Debreceni Népi Együttes képviselői.

Kiemelte, a városi keresztút a történelmi egyházak püspökeinek vezetésével indul a Nagytemplomtól a Szent Anna Székesegyházig, érintve a következő állomásokat: Kossuth tér (főnixmadaras szökőkút) – Szent István-szobor (Dósa nádor tér) – Régi Városháza – Csonkatemplom – Csokonai Teatrum – Szent Anna Székesegyház.

Az eseményen összegezték, a keresztút stációit az alábbi egyházak fogadják örökbe:

Debreceni Baptista Gyülekezet Debreceni Evangélikus Egyházközség,

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye,

Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség,

Hajdúdorogi Főegyházmegye,

Tiszántúli Református Egyházkerület