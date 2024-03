– Napjainkban mindenki élményközpontú utazásra vágyik. Úgy látjuk, az emberek szeretnének olyan helyeket felfedezni, olyan szolgáltatásokat igénybe venni, amelyek valami maradandót adnak, vagy változást visznek az életükbe. A világjárvány után egyre inkább hangsúlyossá vált, hogy az utazás ne csak fizikai pihenést nyújtson, hanem szellemi és mentális feltöltődést is. A pandémia óta egyfajta „éljünk a mának” hozzáállás szintén tapasztalható. A válságok után a turizmus, a szabadidős utazás viszonylag hamar szokott helyreállni, hiszen ilyenkor jelentős mértékben megnő az igény a kikapcsolódásra, feltöltődésre. Hazánkban 2021 még a belföldi utazásokról szólt, 2022-ben indult be igazán a nagy utazási bumm, amikor már külföld, és ott is leginkább a tengerpart volt a cél – ismertette Tóth-Megyesi Enikő.

Tóth-Megyesi Enikő Debrecen vonatkozásában a húsvéti időszak várható szállodai töltöttségéről is beszélt

Forrás: Napló-archív

Mennyire népszerű desztináció Debrecen?

– Debrecen nagyon kedvelt hely a turisták körében, és ennek kulcsa a megújulásban rejlik. A város gyakorlatilag minden területe dinamikusan fejlődik, akár gazdasági, kulturális, vagy jóléti fejlesztésekről van szó. Debrecen egy zöld és fenntartható jövőt épít, melynek köszönhetően bővülnek a város zöld felületei, folytatódik a fásítás, a Civaqua-program által pedig a Nagyerdő vízpótlása is megtörténik. A város folyamatosan fejlődik, s ez a zöld szemlélet a turizmusra is kedvező hatással van, hiszen a Nagyerdő a város kiemelt turisztikai pontja.

Az attrakciógazdák, a rendezvényszervezők, a kulturális és sport intézmények minden évben kreatív ötletekkel, és új programokkal, rendezvényekkel, színes kínálattal gondoskodnak arról, hogy a város mindig tudjon valami különleges, értékes, és izgalmas lehetőséget kínálni a tartalmas szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz, s ezek az élmények, események szintén „mozgásban” tartják a város nevét.

A minőségi szolgáltatások mellett a komplex turisztikai élményhez a nemzetközi sport- és kulturális események, fesztiválok is nagyban hozzájárulnak. Debrecen többek között a színes rendezvénykínálatáról is ismert, pezsgő fesztiválváros. A Campus Fesztivál és Debreceni Virágkarnevál a város két legjelentősebb rendezvénye, mely eseményeken több tízezer ember vesz részt minden évben. A rendezvényturizmus mellett népszerű wellness úti cél is Debrecen, melyben jelentős szerepe van az Aquaticum Strand felújításának. A megújult strandnak köszönhetően a nyári főszezonban a vakációjukat nálunk töltő vendégeknek is tudunk szabadtéri vizes élményeket adni. A debreceni gasztronómia és a gasztroturizmus egyre népszerűbb, amely a közeli vármegyék lakóit is vonzza. Vannak, akik például Miskolcról látogatnak el hozzánk akár csak egy-egy ebéd, vagy vacsora erejéig, mert kedvelik a város sokszínű gasztrokínálatát – fogalmazta meg a turisztikai igazgató. Hozzátette, a látni- és ennivalók mellett a várost egy nagy terekkel rendelkező, szellős, légies atmoszféra jellemzi, ezért azok szeretik még nagyon, akik nagyvárosi élményeket akarnak átélni, de nyugodtabb környezetben.

Debrecenbe sokakat csábít a Campus Fesztivál

Forrás: Napló-archív

Húsvéti helyzet

A húsvéti időszakról azt mondta, hogy egyes szálláshelyek visszajelzései alapján a tavalyi évnél jobbnak ígérkezik az idei ünnepi időszak.

Belföldről főként kisgyerekes családok, külföldről pedig a környező országokból érkeznek hozzánk vendégek a legnagyobb számban. A szomszédok közül Románia számít az elsődleges küldőpiacnak. A román vendégek gyakran és szívesen töltenek el Debrecenben több napot

– tájékoztatott Tóth-Megyesi Enikő. Megjegyezte, a foglalások a húsvéti hosszú hétvégére folyamatosan változnak. Tavasszal és ősszel az emberek jellemzően nem terveznek hónapokra előre, ilyenkor általában rövidebb a foglalási ablak. – Az elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy az ünnepek előtt egy-két héttel, esetenként pár nappal is érkeznek még foglalások a szálláshelyekre – osztotta meg.

Kik utaznak Debrecenbe?

Mint megtudtuk, a már említett belföldi kisgyerekes családokon és Románia területéről érkező főként családos látogatókon kívül a városlátogató programokat és a wellness kikapcsolódást kereső senior és középkorosztály, valamint a szórakozást kereső fiatal felnőttek körében népszerű Debrecen.

A főbb küldőországaink között szerepel továbbá Izrael. Bízunk benne, hogy az idén június 18-án újra induló Debrecen – Tel-Aviv Wizz Air menetrend szerinti légijáratnak köszönhetően az izraeli vendégforgalom is visszarendeződik, sőt tovább bővül. Az említett főbb küldőországok mellett jelentős vendégéjszaka számot generálnak továbbá a német vendégek, valamint a szlovák és lengyel turisták is gyakori vendégei a városnak, illetve az Egyesült Királyságból is fogadunk látogatókat. A nemzetközi sportesemények idején a világ számos tájáról jönnek hozzánk sportolók, és vendégek, emellett a Debreceni Egyetemen több mint száz országból érkezett és itt tanuló külföldi hallgatók családtagjai, barátai is gyakran látogatnak Debrecenbe

– részletezte a turisztikai igazgató a cívisvárosba látogatók összetételét.

A belföldi kisgyerekes családok szívesen jönnek Debrecenbe pihenni

Forrás: Napló-archív

A szakembert végül arról kérdeztük, milyennek látja a debreceni turizmust tíz év múlva. – Debrecen egy élhető léptékű, nyugodt atmoszférájú, ugyanakkor pezsgő, dinamikusan fejlődő város, ahol a tömegturizmus helyett a fenntarthatóság, és az értékteremtés fontossága kerül előtérbe. A négy évszakos Debrecen vonzó hangulata, szellemisége, kulturális öröksége, egész éves színes programkínálata, nemzetközi repülőtere és minőségi szolgáltatásai számos lehetőséget kínálnak mind a szabadidős, mind az üzleti utazók számára – fogalmazott Tóth-Megyesi Enikő.