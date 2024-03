Február 5-én adtuk hírül, hogy ismét keressük azt, aki a legszebb a vidéken. Ezúttal a korhatárt is kibővítettük a versenyszabályzatban, ugyanis 2024-ben 18-35 év közöttiek nevezhetnek az országos megmérettetésre. A legelső jelentkezés Hajdú-Bihar vármegyéből február 9-én érkezett a szerkesztőségünkbe, és a bátor szépségkirálynő-jelölt a feltöltött bomba fotóinak köszönhetően már be is biztosította a helyét a regionális fordulóba, ahonnan három lány jut tovább az őszi, országos döntőbe.

Már javában zajlanak a fotózások

Forrás: Napló-archív

Akinek nincsenek kéznél tuti felvételek, annak sem kell aggódnia, hiszen az indulóknak ingyenesen biztosítunk egy profi műtermi fotózást.

Díjnyertes fotósunk már nyilatkozott a lapunknak, hogyan érdemes pózolni, hogy a legjobb oldalunkat mutassunk, de a helyszínen is minden mozdulatnál segít, igazít és beállít az ideális eredmény érdekében. Az első két fotózásunkat márciusban tartottuk egy debreceni stúdióban, a HAON Facebook-oldalára egy videót is feltöltöttünk, hogyan zajlottak a munkálatok a színfalak mögött.

Segítünk a legjobb képek elkészítésében

Forrás: Napló-archív

A regionális fordulóra a mezőny jelentős része már összeállt, de még van pár kiadó hely, és még van pár hét, amíg lezárul a jelentkezés. Áprilisban még tartunk egy utolsó fotózást, aztán elindul a mókavonat, amin nem lesz fék.