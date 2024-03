Debrecennek számos kötődési pontja van a márciusi forradalomhoz, és az azt követő szabadságharchoz, elég csak Petőfi Sándor és Kossuth Lajos nevét említenünk. Mindezekről, március 15-e kapcsán beszélgettünk Erdei Nóra idegenvezetővel. Többek közt elhangzott az az érdekesség, hogy Petőfi fia, Zoltán itt született a városban.

Erdei Nóra podcast-stúdiónkban beszélt Petőfiről

Forrás: Napló-archív

– Így van – nyugtázta Erdei Nóra. – Sokan azt szokták felemlegetni Petőfivel kapcsolatban, hogy nem szerette Debrecent, mert a városról az egyik legismertebb verse, az Egy telem Debrecenben című költeménye arról szól, milyen nyomorúságos telet töltött itt.

De ha jobban utánanézünk, akár dokumentumokban, illetve a történészek is megerősíthetik, hogy csaknem tizenkétszer fordult meg a cívisvárosban Petőfi, és az életében olyan fontos eseményei kötődnek ide, mint a fia születése (1848. december 15.), tehát itt lett édesapa, illetve feleségével, Szendrei Júliával és gyermekével itt volt az első közös otthona

– fogalmazott. Leszögezte, a „nyomorúságos” tél is nagyon fontos volt a költő életében, mert lehet, hogy éhezett, fázott, nem voltak ideálisak a körülményei, de mégis egy debreceni asszony fogadta őt be, tehát olyan vendégszeretetben volt része, amiért szinte egész életében hálával tartozott a hölgynek. – Felnőtt emberré, és érett költővé vált a cívisvárosban – mondta Erdei Nóra, megjegyezve, hogy Petőfi kiképzőtisztként is tevékenykedett Debrecenben.

Magánemberként milyen volt Petőfi?

Az idegenvezető megosztotta, Petőfi a debreceni állomáshelyen jelentkezett a második századhoz, és az újoncokat képezte ki. – Sokan nem tudják, de a Salétrom utcán, a mostani debreceni közlekedési vállalatnak a helyén régen egy katonai telephely volt, és ott ténykedett Petőfi kiképzőtisztként. Akkoriban Arany Jánosnak írt egy levelet, amiből arra lehet következtetni, hogy sokat járt a belvárosban – mondta.

Gondoljunk bele, abba a rövid életében, valamivel több mint két évtizedben forradalmár volt, aktívan kivette a részét a szabadságharcból. Költőként tevékenykedett, közel ezer verset írt, ebből körülbelül 800-850 maradt fent, tehát egy nagyon komoly költői életművet is hagyott hátra. Családapává vált, megélte a szerelmet, és azért lehet tudni, Szendrei Júlia mellett is voltak afférjai, igencsak szerette a nőket.

Debrecenben esett meg vele az is, hogy a mai Szent Anna és Batthyány utca sarkán, egy ideiglenes színjátszó helyen meglátta a színpadon Prielle Kornéliát, akit randevúra hívott és feleségül is kérte – taglalta az idegenvezető, amikor arról kérdeztük, milyen lehetett Petőfi magánemberként.

Petőfi hatalmas méretű szobra a Debreceni Református Kollégiumban áll

Forrás: Napló-archív

Igazi vezéregyéniségként ismerték

Erdei Nóra rámutatott, hiába elment fiatalon, ahhoz képest sok mindent megélt, ebből is lehet arra következtetni, hogy nyughatatlan lélek volt, aki mindent egyszerre akart: hevítette a szerelem és a forradalom tüze. – Költőként is új témákat, stílust és nyelvezetet vitt a magyar költészetbe, olyan dolgokról írt, amikről korábban más nem igazán, gondolok itt a szülők iránti szeretetre, vagy a nők iránti szenvedélyre, vagy épp a hazaszeretetre – ezek mind újdonságnak számítottak abban az időben. A magyar nyelvet is úgy használta, hogy a nép nyelvén tudott beszélni. Rengeteg mindenben járt elől, amit szerintem csak akkor tud valaki, ha hajtja valami, ha dinamikus és lobbanékony – vélekedett az idegenvezető.