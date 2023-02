Orlai Petrich Soma II. Lajos holttestének feltalálása című frissen restaurált festményét adták át a nagyközönségnek vízkereszt napján, a Petőfi 200 emlékév debreceni nyitányán, ahol az érdeklődők Petőfi Sándor és Debrecen kapcsolatáról hallhattak, valamint az is kiderült, miért szimbolikus jelentőségű, hogy a kép éppen a cívisvárosba került.

Méltó helyen a kép

Fotós: Molnár Péter

Petőfi Sándor 1842 és 1849 között 12-szer járt Debrecenben, és az évek előrehaladtával kapcsolata egyre intenzívebb lett a várossal – fejtette ki Győri János, a Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményeinek igazgatója. A költő 1842-ben egyszerű látogatóként érkezett, a következő esztendő telét színészként tölti itt, de eljut a Kollégium olvasó társaságához is. 1846 őszén, Szendrey Júliával történt megismerkedése körül hosszabban időzik Debrecenben, színházba jár, egyszer még fel is lép, elmélyíti a kapcsolatát az olvasókörrel. Erdélyi József teológiai tanár házánál vendégeskedik, aki megismerteti saját vejével, a kollégium kiváló természettan tanárával, Kovács Jánossal, Arany János egykori diáktársával, akit idős, szórakozott, de jólelkű tanárként majd Nyilas Misi történetéből ismerhetünk meg. Bemutatja a költőt Könyves Tóth Mihálynak is, Kossuth börtönt is viselt későbbi bátor papjának – idézte fel Győri János.

Az első látogatás

Egy évvel később, esküvőjére menet Erdődre, Petőfi újra átutazik a városon. Majd 1848 végén várandós feleségének biztonságot kereső férjként látjuk viszont. Végül 1849-ben Bem József tábornok és a Debrecenben székelő hadügyi szervek között közvetít katonatiszti rangban. – Ez az az időszak, amikor a most nekünk szomszédos teremben, a Kollégium oratóriumában ülésezik a magyar országgyűlés, aminek következtében Petőfi több írótársa és családja is Debrecenbe települ, többek között Jókai Mór, Lévai József és Kemény Zsigmond – mutatott rá a az igazgató. Hozzátette, Szendrey Júlia édesapja két ingatlant is kiszemel ezidőtájt Debrecenben megvásárlásra; nyilván azt tervezi, hogy mind a két család (a fiatalok és Júlia szülei) itt telepedjen le.

Petőfi Debrecenben hol bérelt szálláson vagy barátoknál, hol vendégfogadóban vagy éppen kaszárnyában szállt meg. Azonban ezek az épületek sajnos, mára egytől egyig a modern városrendezés áldozatai lettek. Két olyan hely van ma is Debrecenben, amely nagyjából abban az állapotban maradt meg, ahogy annak idején a költő is láthatta: ezek az ő látogatásától függetlenül is kultikus helyei a magyar szellemi életnek: Csokonai síremléke, valamint a Református Kollégium nagykönyvtára

– hangsúlyozta Győri János.

Majd Petőfi első debreceni látogatásának körülményeit idézte: 1842 október 11.; Petőfi pár napja Mezőberényben tartózkodik barátjánál, másodunokatestvérénél, Orlai Petrich Sománál. A költő már éppen indulna vissza Pápára, hogy folytassa kollégiumi tanulmányait, amikor az az ötletük támad, hogy kerüljenek Debrecen felé és látogassák meg a kálvinista Róma két nevezetes helyét, a Kollégiumot és annak könyvtárát, valamint Csokonai síremlékét: milyen érdekes, hogy épp ezek a helyek maradtak meg máig! – Mai fogalmaink szerint turisták ők, akiket kulturális érdeklődésük hoz ekkor Debrecenbe – jegyezte meg az igazgató.

Ady is látta

Szavai szerint a Kollégiumban, a nagykönyvtárban egy idősebb diák kalauzolja a két látogatót, majd a város határában, Csokonai vasgúlájánál szétválnak útjaik: Orlai visszakocsikázik Debrecenbe, Petőfi pedig Tiszafüred irányába indul. – A történet tíz évvel később, 1852-ben folytatódik. Petőfi három éve halott, s egykori debreceni kísérője, Orlai Petrich Soma méretes festménye látogatásuk egykori helyszínére, a Kollégium könyvtárába kerül. Hogy az intézményt ugyanebben az évben fölkereső Ferenc József császár látta-e a képet, nem tudjuk. A következő évtizedben Debrecenben tanuló diákok, Móricz Zsigmond, Medgyessy Ferenc, Ady Endre, Karácsony Sándor, Szabó Lőrinc nyilván látták, vagy láthatták. 90 évvel később, történelmi kataklizmák közepette, kissé rejtélyes módon eltűnik a látogatók szeme elől a kép. Most mi újra birtokunkba vesszük ezt a nagyszerű alkotást – ajánlotta a művet a megjelentek figyelmébe.

Fekete Károly (balról) és Győri János leplezték le a festményt

Fotós: Molnár Péter

A festményt együtt leplezte le Fekete Károly református püspökkel, aki elmondta, a Tiszántúli Református Egyházkerület rezidenciája évtizedekig hűséggel őrizte a képet. Azt Orlai Petrich Soma 1850-51-ben készítette Münchenben és 1852-ben gyűjteményes kiállításon láthatta először a debreceni közönség mintegy 60 darab cívisportréval együtt; ezután 1852 késő őszén megvásárolta a Kollégium. A huszadik század zűrzavaros negyvenes éveiben biztonsági okokból jobbnak látták elzárni; hosszú évtizedeken keresztül csak a püspöki hivatal vendégei láthatták. – A kétszáz éves évforduló lehetőséget ad arra az egyházkerület elnökségének, hogy közkinccsé tegyük ezt a nagy értékű és emblematikus festményt. A mohácsi vészt idézi fel, de közben a költőfejedelem halálát úgy örökíti meg, ahogy azt a legközelebbi barát, családtag és pályatárs, Orlai Petrich Soma ki tudta magából festeni. A művet Horváth Péter restaurálta. Azonban még további művészi munkát lehetne rá fordítani. Bízom abban, hogy a mohácsi csata 500. évfordulóján valóban teljes pompájában állhat majd előttünk a kép – tette hozzá Fekete Károly.

Nem rejthető ágy alá, véka alá az a lámpás, ami meggyújttatott, ezért most 1848 örökségét kiállítjuk, hogy abból újraéledés történjen – zárta szavait.

Az alkotásról Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának igazgatója beszélt hosszabban. Mint elmondta, Orlai képével a téma ábrázolása ebben a formában elsőként jelent meg a magyar festészetben. A mohácsi csatához fűződve korábban a harcoló királyt ábrázolták, másrészt a csatát; hatalmas forgatagot, melyben valahol, valahogyan egy lovas király elvész, elbukik. A képen látható jelenet Orlai Petrich Somával vált a magyar kultúrtörténet részévé, innentől kezdve mások is megfestették, divattá vált. A kép egy lehetséges értelmezés szerint a magyar szabadságharcnak és Petőfinek állít emléket. Azt sugalmazza, bár látszólag elveszett minden, de nem szabad feladni. Jelképes, hogy a festmény Debrecenbe került vissza, ahol az utolsó utóvédharcokat végezte 1849-ben a forradalom vezető gárdája, és a debreceni Református Kollégium vásárolta meg, a szabadság őrvárosában őrizték.

SzT