Három vers

Kölcsey Himnusza, Petőfi Nemzeti dala, és Vörösmarty Szózata – ez a három vers jelöli ki a magyar szabadság lényegét, ez a három mű ima a magyarok Istenéhez. Erről Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója beszélt, megjegyezve, hogy a három költemény 25 év alatt született. Szavai szerint a világszabadsághoz a nemzetek szabadságán keresztül vezet az út, és a ma zajló ukrán-orosz háború arra figyelmeztet, hogy a történelem nem ért véget. Felidézte, hogy annak idején Orlai Petrich Soma, Petőfi Sándor és Jókai Mór a pápai kollégiumban szobatársak, barátok voltak, akik művészetükkel egymást inspirálták. Ők, és a kor más nagy alakjai, a „200-asok klubja” hősök és példaképek közössége. Ők az elsők között tettek olyat, ami a mai napig meghatároz minket, és nekünk folytatni kell a munkájukat. Hangsúlyozta: a szabadságot ma is védjük, és ehhez, ahogy a reformkorban, most is intellektuális bátorság kell.

A rendezvényen átadták a nagyközönségnek Orlai Petrich Soma II. Lajos holttestének feltalálása című, frissen restaurált festményét, mely mostantól a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárában látható. A mű mintegy száz évig a Kollégiumban volt kiállítva, majd sokáig a Tiszántúli Református Egyházkerületnél őrizték. Mint elhangzott, Orlai Petrich Soma Petőfi másodunokatestvére és barátja volt, a költő vele járt Debrecenben 1842-ben, hogy együtt felkeressék Csokonai síremlékét és a Református Kollégium Nagykönyvtárát; mai fogalmaink szerint „turistaként” jártak itt.

Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának igazgatója a festmény kapcsán arról beszélt, hogy a mohácsi csatát követő jelenet Jézus történetének vagy a szabadságharc leverésének allegóriájaként is értelmezhető.

SzT