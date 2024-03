A Mozdulj, Debrecen! program keretében március 6-ától, szerdától újabb helyszínen élhetnek majd ingyenesen a sportolás lehetőségével a cívisváros lakói, ugyanis a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskola is csatlakozott a kezdeményezéshez – a részletekről sajtótájékoztatón számoltak be kedden az intézményben.

Már kifogás sem lehet az, hogy nincs hol mozogni

Forrás: Kiss Annamarie

Az iskolák a legideálisabb helyszínek

Az eseményen Széles Diána alpolgármester kiemelte, az önkormányzati képviselőik szinte minden egyes körzetből kérdezték azt, hogy náluk mikor lesz elérhető a Mozdulj, Debrecen! mozgalom, akár egy helyi közösségi házban vagy intézményben. – Akárhogy is nézzük, mára bebizonyosodott, hogy a legjobb, legegyszerűbb megoldás, ha egy adott iskolába visszük a programot. Itt van megfelelő tanterem, öltöző és infrastruktúra a mozogni vágyóknak. A Mozdulj, Debrecen! azért tud működni, mert Debrecen helyadóbevétele az elmúlt 10 évben háromszorosára nőtt, és egyre több jóléti szolgáltatást tudunk megvalósítani ebből az összegből – ami az idetelepülő nagy cégeknek, a debreceni kis- és középvállalkozások kiemelkedő teljesítményének köszönhető, illetve annak, hogy a helyi gazdaság nagyon erős – jegyezte meg. Hozzátette, a jövőben további bejelentésekre (helyszínekre) is számíthatnak a helyiek, és nem túlzás kijelenteni, rövid időn belül minden városrészben meg fog jeleni a mozgalom, ami lehetőséget nyújt arra, a környékbeli még inkább érezzék: egy összetartó közösséghez tartoznak.

Nagyon örülnek a keleti városrészben élők

– Köszönöm mindenkinek, hogy a keleti városrészbe is el tudtuk hozni ezt a programot. Az intézménybe járó gyerekek már részt vesznek a megmozdulásban, és most szeretnénk a felnőtteket is bevonni, ami minden bizonnyal nem lesz nehéz. Mégpedig azért nem, mert amióta más városrészekben a mozgalomnak köszönhetően ingyen sportolhatnak a felnőttek, azóta jómagam is több megkeresést kaptam, hogy a keleti városrész lakosai is élnének a lehetőséggel, így biztos vagyok benne, a közeljövőben megtelik felnőttek is az intézmény tornaterme – mondta Kovács István önkormányzati képviselő.

A kezdeményezés egyre több helyen hódít Debrecenben, a részletekről kedden számoltak be

Forrás: Kiss Annamarie

Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatója úgy fogalmazott, külön öröm számára, hogy szerdától a keleti városrészben is ingyen mozoghatnak a felnőttek. – Minden egyes nap lehet majd a Debreceni Karácsony Sándor Általános Iskolában térítésmentesen sportolni, ami a szinte egyedülálló a Mozdulj, Debrecen! programban is – nyomatékosította. Megjegyezte, gerinctorna, aerobik, zumba és más sportolási lehetőségek is helyet kapnak délutánonként az intézményben, a pontos időpontokról az érdeklődők a Mozdulj, Debrecen! honlapján tájékozódhatnak.