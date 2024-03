A Mozdulj, Debrecen! program keretében március 4-étől, hétfőtől újabb helyszínen élhetnek majd ingyenesen a testmozgás lehetőségével a cívisváros lakói, ugyanis a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is csatlakozott a kezdeményezéshez. A részletekről sajtótájékoztatón számoltak be pénteken az intézményben.

Így már kilenc helyszínen várják a sport szerelmeseit

Az eseményen elhangzott, a Vénkerttel kibővülve, immár kilenc helyszínen várják díjmentes programjaikon mindazokat, akik az egészséges életmód jegyében mozogni szeretnének. – Mindannyiunk számára örömteli hír, hogy újabb helyszín csatlakozott a Mozdulj, Debrecen! mozgalomhoz – emelte ki beszédében Széles Diána alpolgármester. Rámutatott, az a céljuk, hogy a vénkertiek „szomszédozás”, tévénézés helyett inkább mozogjanak, ugyanúgy, ahogyan egyébként a többi városrész lakója is teszi.

Továbbra is mérjük rendszeresen a debreceniek életminőségét, és a jövőben is azt szeretnénk, hogy egyre többen akarjanak és szeressenek mozogni. Az elmúlt években az tapasztaljuk, ha adunk ingyenes lehetőséget arra, hogy sportoljanak a cívisvárosiak, akkor igenis megmozdulnak az idősebbek is, és mosollyal az arcukon edzenek

– fogalmazott. Kihangsúlyozta, 2,5 év alatt több mint 55 ezer debreceni vett részt a körülbelül 2 ezer edzésprogramon – ami óriási szám. – A Mozdulj, Debrecen! mozgalom iskolaprogramjának keretein belül hete több mint 1500 gyerek kap tőlünk mozgásfejlesztést – húzta alá Széles Diána.

Barcsa Lajos alpolgármester, önkormányzati képviselő és Széles Diána alpolgármester a pénteki sajtótájékoztatón

Forrás: Molnár Péter

Barcsa Lajos alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, biztos benne, hogy a vénkerti lakosok is üdvözölni fogják, hogy ide is megérkezett az ingyenes mozgásprogram. – Mozogni muszáj, mert igaz, Debrecen erős, viszont erős, egészséges debreceniekre is szükségünk van! – nyomatékosította.

Gerinctorna, aerobik és zumba

Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatója kiemelte, számára mindig nagy öröm, amikor új helyszínről számolhatnak be, mert ez is bizonyítja, hogy a helyiek bizony igénylik a mozgást, és ahogy telik az idő, úgy bővül a mozgalomban résztvevők létszáma is.

A mostani helyszín azért is óriási öröm, mert a belvárosban nehezen tudunk olyan intézményt találni, ami minden szempontból alkalmas lenne. Ennek ellenére a belváros Debrecenben olyan jellegzetességgel bír, hogy nagyon sűrűn lakott, rengeteg tömbházat találunk, és ennek köszönhetően több embert is tudunk a környéken megszólítani

– tette hozzá. Megjegyezte: kincsként tekint a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára. Megjegyezte, gerinctorna, aerobik, zumba és más sportolási lehetőségek is helyet kapnak délutánonként az intézményben, a pontos időpontokról az érdeklődők a Mozdulj, Debrecen! honlapján tájékozódhatnak.

Papp Csaba, a Daefi igazgatója

Forrás: Molnár Péter

Házigazdája a programnak

Tarsoly Andor Béla, az iskola intézményvezetője kiemelte, iskolájuk hónapokkal ezelőtt csatlakozott a Mozdulj, Debrecen! mozgalom iskolaprogramjához, viszont most újabb megtiszteltetés éri őket azzal, hogy bekapcsolódhatnak a lakossági programba is.

Tarsoly Andor Béla intézményvezető

Forrás: Molnár Péter

– Tanulóink október eleje óta heti rendszerességgel vesznek részt tanórákon kívül, játékos és közösségi élményeket adó mozgásfejlesztő foglalkozásokon. Legfőbb célunk, hogy a gyerekek megszeressék a különböző mozgásformákat, és így kialakuljon bennük az egészséges életmód iránti igény. Intézményünkben nagy népszerűségnek örvendenek ezek a foglalkozások, amelyeken a gyerekek szívesen vesznek részt – hangsúlyozta.