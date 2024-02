A Mozdulj, Debrecen! mozgalom programjai a nordic walking mozgásprogrammal bővülnek, közölte a debreceni polgármesteri hivatal.

A témáról a Nagyerdőn tartott sajtótájékoztatón számolt be Széles Diána, Debrecen alpolgármestere, Kőrösi Judit, a Nordic Walking Debrecen alapítója, vezetőedzője és a Nordic Walking Debrecen Sportegyesület alapítója, elnöke, valamint Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és egészségfejlesztési Intézet (Daefi) igazgatója szerdán.

Nem kell hozzá sok minden, mégis hasznos a nordic walking

Amint azt Széles Diána többek közt elmondta, a város egészségterve – melyet a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karával együttműködve készített az önkormányzat – rámutatott arra, hogy a debreceniek többsége – több mint 72 százaléka – mozgásszegény életmódot folytat. A felismerés nyomán, s a város egyre növekvő adóbevételei révén az önkormányzat által finanszírozhatóan létrehívott Mozdulj, Debrecen! mozgalom tevékenységének immáron több mint két éve alatt 55 ezernél is több debreceni polgárt mozgatott meg. A kezdeményezés egyik célja azontúl, hogy mind többen mozogjanak rendszeresen, minél több önszerveződő közösség aktivizálása is. A Kőrösi Judit által alapított Nordic Walking Debrecen is ezek egyike, így jól illeszkedik ehhez a mozgalomhoz, s közös szándék alapján csatlakozott is hozzá. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy