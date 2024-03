Robotkéz, reflexteszt, aktív ébresztőóra, SandArt table, bluetoothos audiorendszer, és egy, még az iskolai csengetési rendet is befolyásolni képes CO2 alapú levegőminőség-ellenőrző készül idén többek között a WATCH műhelyében – tudatta portálunkkal a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont.

A kimondottan középiskolás lányoknak szóló, WATCH (Women at Tech) elnevezésű pályaorientációs program az előző két év sikere után 2024 januárjában indult ismét útjára.

A kezdeményezés célja, hogy a valós életből vett mérnöki feladatok megoldásán keresztül, élményszerűen tegye vonzóvá a fiatalok számára a STEM területeket, miközben a részt vevők megtapasztalhatják a csapatmunka előnyeit és örömét is.

A WATCH programhoz az elmúlt két tanévben több mint 100, idén pedig újabb 60 középiskolás lány csatlakozott. Az alapképzés során a fiatalok megszerezhették azt a jövőtálló elméleti és gyakorlati tudást, amely most a projektmunkák elkészítéséhez szükséges. A WATCH foglalkozásain a diákok betekinthettek például az okoseszközök világába, de megalapozhatták elektortechnikai tudásukat, elleshették a 3D nyomtatás fortélyait, és elsajátíthatták egy háromdimenziós grafikai szerkesztőprogram használatát is, amelynek segítségével egyedi tárgyakat alkothatnak.

Bemutatóval zárul a program

Az előző évekhez hasonlóan a lányok júniusban egy nagyszabású záróesemény keretében mutatják majd be a pályaorientációs programban megvalósított okosszerkezeteket, később pedig a Campus Fesztiválon és a Kutatók Éjszakáján is megismerkedhetnek a projektekkel az érdeklődők. Az előző években többek között okostükröt, interaktív lótuszvirágot, lézerhárfát és automata állatetetőt készítettek a lányok, de plazmatányér, lézerspirográf, minirobot, buboréklámpa és időjárás-állomás is kikerült a WATCH műhelyéből.

A kimondottan lányoknak szóló, egyedülálló WATCH programot stratégiai partnerként az NI (now part of Emerson) idén 80 ezer USA-dollárral támogatja. A programba az NI önkéntesein kívül a Sensirion Hungary Kft. és a Diehl Aviation Hungary munkatársai is bekapcsolódtak a diákok mentoraként – olvasható az Agóra közleményében.