Fenyves Veronika arról is beszélt, hogy a karon évente ezernél több hallgató tölt szakmai gyakorlatot partnercégeiknél, duális hallgatói létszámuk jelenleg 97, ami országos viszonylatban is „szép szám”; továbbá, hogy tavaly Kiváló Szakmai Gyakorlóhely díjat hoztak létre, amit négy cég – a Neopac Hungary Kft, az NI Hungary Kft., az OTP Bank és a KITE Zrt. – meg is kapott, idén pedig továbbiakat ismernek majd el.