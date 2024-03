Nem engednek a fenntarthatósági szempontokból

Leszögezte azt is, a környezetvédelmi paraméterek betartása alól egyetlen ipari szereplőnek, így az akkumulátorgyáraknak sincs kibúvó. Mint mondta, ha kell, a beruházások akár hosszabb időt is igénybe vehetnek, a szabályokat azonban mindenkivel betartatják. Ettől függetlenül a város a Debreceni Egyetemmel közösen létrehozza a Környezeti Ellenőrző Rendszert is.

Felvázolta, az elektromobilitásban vállalt szerepe mellett Debrecen helyi intézkedésekkel is hozzájárul a környezetvédelemhez, például napelemparkok telepítésével. A már meglévőn túl további 52 hektáron szeretnének városi beruházásból napelemparkot építeni. Ezt az energiaárak elszabadulása is indokolta, ami szintén érintette a közösségi közlekedést. A napelemparkok létrehozása azért is lényeges, mert a jövőben teljes mértékben elektromossá akarják tenni a tömegközlekedést, így költséghatékonyabbá válik a járműpark működtetése.

Beszélt a Civaqua-programról is, hangsúlyozta a Tisza vizét jóléti fejlesztésekre és a város felszíni vízgazdálkodására fordítják, és semmiképpen nem az ipari szereplők vízellátását fogják szolgálni.

A Műszaki Kar regionális központ lehet

Husi Géza előadásában a kar új stratégiai tervezetét mutatta be:

A Műszaki Kar négy kiemelt célja közül elsőként azt határoztuk meg, hogy erős partneri viszonyt alakítsunk ki az ipar résztvevőivel, mind szakemberek biztosításával, mind kutatási és technológiai területen is

– fogalmazott. Hangsúlyozta, üdvözlik a kkv-k támogatását, hiszen az egyetem fontosnak tartja, hogy támogassa a helyi vállalkozásokat.

Husi Géza elmondta, az egyik missziója a karnak, hogy Kelet-Közép-Európában regionális műszaki tudásközponttá váljon. Mint mondta, a régióban 260 műszaki képző intézmény található, a cél, hogy a debreceni Műszaki Kar stabilan az élmezőnyben legyen.

A dékán felvázolta, nagy hangsúlyt fektetnek a gyakorlatorientált képzésre. Mint mondta, a múlt századi módszereket a mesterséges intelligencia felhasználásával igyekeznek élményalapúvá tenni.

Husi Géza, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar dékánja

Forrás: Kiss Annamarie

Úgy látja, a Műszaki Kar jövőképe az oktatásra, a kutatásra és az oktatási és kutatási kompetenciákra fókuszál. Emlékeztetett rá, korábban a köztudatban YBL-ként ismert intézményben főleg építészmérnöki képzés zajlott, azonban a 2000-es években óriási változáson esett át. A kar bevételének nagy része pedig mára a kutatási eredményekből származik.

Husi Gézától megtudtuk, a Műszaki Kar új, a Virág utcával párhuzamos épületszárnya májusban elkészül, háromezer négyzetméterrel megnövelve a kar területét. Az új rész a járműipari képzéseknek fog otthont adni.

A fenntarthatóságból is kiveszi a részét a kar

Kitért arra is, Debrecen környezetvédelmi programjának, a Zöld Kódexnek a közlekedési és az energetikai részét a Műszaki Kar csapata dolgozta ki. Elmondta, egy város életében a gazdaság, a környezet és a társadalom hármasa közül az egyik alapvetően a másik kettő kárára fejleszthető. Azonban megfelelő stratégiával erős fenntarthatóság is megcélozható.

Kifejtette, energiafelhasználás szempontjából a közlekedés, a tömegközlekedés és a lakóépületek emelkednek ki. Elárulta, a Műszaki Kar több fejlesztése is megtalálható a városi közlekedést monitorozó rendszerben. Példaként említette a csomópontokban lévő jelzőlámpákon található kamerákat, amelyeket nem a rendőrség helyezett ki, hanem a Műszaki Kar működteti, és a forgalom optimalizálását szolgálják.

Husi Géza elmondta, az energia nagy részét továbbra is az épületek fűtésére és hűtésére használjuk. Éppen ezért üdvözölte a geotermikus energiával kapcsolatos terveket. Hozzátette, korábban már a Műszaki Kar is végzett kutatásokat, azonban a kútfúrás és az engedélyeztetés költsége a korábbi energiaárak árnyékában gazdaságilag nem volt megfelelő.

Debrecen hatékony energiafelhasználása

Az előadásban bemutatta annak tervezetét, hogyan lehetne a debreceni energiafelhasználás mixét megalkotni. Úgy véli, a napelempark és a geotermikus erőművek mellett hatalmas potenciál van a szemétlerakókban lévő hulladék energiává alakításában. Mint mondta, 80 évnyi szemét van jelenleg a tárolókban, és az utánpótlás is egyértelműen biztosított lenne.

A napelemekkel kapcsolatban a dékán beszélt arról is, hogy az energiatárolás meglehetősen költséges, ha akkumulátortechnológiát alkalmaznak. Előrevetítette, a hidrogéncellákkal kapcsolatos kutatások ezen a területen is eredményeket hozhatnak. Emellett egy kis térfogatú atomerőmű is nagyban hozzá tudna járulni a város energiaellátásához. Mint mondta, egy kisebb, atomenergiát termelő rendszernek megfelelő műszaki körülmények között veszélytelen lenne az üzemeltetése.