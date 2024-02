Kun Ferenc arról beszélt, jelenleg az a feladat, hogy a kutatófúrások létrejöjjenek, ezt meg fogja előzni még számos vizsgálat, hiszen fúrni akkor és ott fognak, ahol a vizsgálatok azt mondják, van értelme.

A másik oldalon folyamatosan tárgyalunk valamennyi Északnyugati Gazdasági Övezetbe betelepülő vállalkozással annak érdekében, hogy a piac is biztosított legyen. Csak akkor fogunk tudni hőerőművet vagy adott esetben elektromos áram termelésére alkalmas erőművet létesíteni, ha erre a vevőkör is adott a gazdasági övezetben

– mutatott rá.

Arról is szó esett, minden esetben kútpárról beszélünk, az egyik kút felfelé hozza a vizet, és van egy visszasajtoló kút, a távolság közöttük akár egy kilométer is lehet. A kút kapacitásától és az energiakereslettől függ, hogy hány kutat érdemes létesíteni. Az ottani cégek eddigi nyilatkozataiból le lehet vonni azt a következtetést, hogy a zöldenergia hasznosítása rendkívül fontos, a BMW-vel végig konzultáltak ennek a fejlesztésnek a megvalósításával kapcsolatban, az azóta betelepülő cégekkel is elindultak az egyeztetések.