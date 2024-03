A debreceni Északnyugati Gazdasági Övezetben létesítendő kamionparkoló és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra (közművek és utak) építéséhez szükséges engedélyek és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére írt ki uniós közbeszerzési pályázatot a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. A Közbeszerzési Értesítőben megjelent összegzés szerint a nyertes egy budapesti székhelyű cég, amely nettó 79,3 millió forintért készíti el a felhíváshoz kiadott koncepcióterv alapján.

A kiírás a gazdasági övezeten több területre bontva sorolja fel az elvégzendő feladatot, a kamionparkoló a B/1 nevű területen lenne. A helyszínen 194 Esporg ezüst- és 64 Esporg aranyminősítésű kamionparkoló-helyet kívánnak majd kialakítani. A nyertes ajánlattevőnek ezeket a helyeket kell megterveznie a kiszolgálólétesítményeikkel, közműveikkel, útjaikkal együtt.

Kiszolgálólétesítményeket is kialakítanának

A sofőröket 15 konténerben szállásolnák el, a porta egy konténert kapna, szanitercélra pedig összesen 9-et létesítenének. Étkezésre és a szabadidő eltöltésére 7 konténer áll majd a sofőrök rendelkezésére. A terület számára megtervezendő egy új, kétszer egy sávos út is, amelynek a becsült hossza 2300 méter, és egy egysávos, amely 1200 méteres.

A szerződést április 2. után köthetik meg. Ezt követően 105 nap áll a nyertes cég rendelkezésére a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére.

A Debreceni Logisztikai Központ része lesz kamionparkoló is

Mint arról korábban beszámoltunk, az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet koncepciójának megalkotásakor egy olyan kamionparkolót is beterveztek, amely nemcsak a gazdasági övezetbe betelepülő vállalkozásokat, de Debrecen valamennyi ipari parkját is ki tudja szolgálni. A kamionparkoló számára a szóban forgó, 14 hektáros ingatlant jelölték ki, melyet a Debreceni Ingatlanfejlesztő Kft. (DING Kft.) vásárolt meg. A létesítmény kialakítására a DING Kft. uniós és hazai támogatásokat vonna be, a pályázatok elbírálásánál előnyt jelent, hogy a társaság tulajdonában van a terület.

Ehhez kapcsolódik a Debreceni Logisztikai Központ (DLKT) kialakítása is, amelynek mintegy 4,625 milliárd forint értékű támogatásáról tavaly júliusban döntött a kormány. A DLKT kialakításáról szűk egy hónappal később írt alá együttműködési megállapodást a debreceni önkormányzat és a Nemzeti- Adó és Vámhivatal. A projekt magában foglalja a NAV irodaházát (3 szintes épület, 130 fő irodai munkaállomás), vámudvarát komplett vámkezelési szolgáltatásokkal. A fejlesztés célja, hogy megkönnyítse az iparterületek megközelítését, s csökkentse a városba érkező teherforgalmat. Mint ismert, a vámtevékenység jelenleg az amúgy is forgalmas Vágóhíd utcai felüljárónál történik.