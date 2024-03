Javában zajlik a munka Hajdúböszörményben a Bocskai Strand- és Gyógyfürdő területén, a létesítmény ugyanis hamarosan energetikailag és külsőleg is megújul. Kiss Attila polgármester péntek délelőtt egy épületbejárás alkalmával tekintette meg, hogyan haladnak a munkálatok, a részleteket Nagy Zsolt, a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. pályázati referense és Kecze Mátyás, a Hajdú7 Kft. főmérnöke ismertette a városatya számára.

Kiss Attila a bejárást követően a Haonnak nyilatkozva elmondta, a város két TOP Pluszos pályázatot nyert a fürdő megújítására:

Az egyik a létesítmény energetikai korszerűsítését célzó beruházás, a 300 millió forintos fejlesztés a látogatók számára nem kifejezetten lesz észrevehető, legfeljebb annyiban, hogy jobb minőségű szolgáltatást fognak kapni

– vázolta fel. A polgármester hozzátette, a költséghatékonyságot célzó beruházás az üzemeltető oldaláról lesz kiemelkedően fontos, hiszen olyan modern, megtérülő energiákra alapozó technológiát tudnak beemelni a rendszerbe, melyek eddig nem voltak jelen.

Kiss Attila polgármester tekintette meg strand felújításai munkálatait

Forrás: Czinege Melinda

– A termálvízzel együtt nagy mennyiségű metángáz jön fel a felszínre, ezt egy gázmotorban elégetjük, így hő- és elektromos energiát is kinyerünk vele, amit vissza tudunk forgatni az objektum működtetésébe – részletezte. Hozzátette, innentől a termálvíz hőhasznosítását is meg tudják oldani, erre ugyanis eddig nem volt lehetőség. A termálmedencéből jelenleg 30-35 fokos víz távozik, melyet a Csónakázó-tóba engednek, ahol napokig kihasználatlanul gőzölög a víz felszínén. A hő visszaforgatásával minimálisra tudják csökkenteni a működés költségeit.

Külsőleg is megújul a böszörményi strand

Kiss Attilától megtudtuk, a fürdőbe betérők számára lényegesen látványosabb lesz a fürdő felújítása, mely 175 millió forintos pályázati pénzből készül el:

A medencék környékén kicserélik a teljes díszburkolatot, a medencéket újracsempézik, a termálmedencét pedig egészen a betonig visszabontották. Új napfénytől védő tetőszerkezet lesz kialakítva a medence felett, emellett valamennyi öltözőt és zuhanyzót kicserélnek és modernizálnak

– árulta el. A díszburkolattal kapcsolatban elmondta, a veszélyforrásokat is feltűntető, látványos elemeket fog kapni. A fürdő bejáratánál lévő főépület is meg fog újulni, a szocialista időket idéző külsőt korszerű épületté alakítják, melyet egy LED-fallal is ellátnak, ez rendezvényekre vagy reklámcélból is hasznos kellék lehet.