– Az egyik legszebb magyar ünnepre emlékezve gyűltünk össze, mely mindig erőt ad a népünknek így tavasszal. A debreceni felsőoktatás oktatói és diákjai kulcsfontosságú szerepet vállaltak a 1848/49-es eseményekben, a diákság sosem a visszafogottságukról volt híres, ez a forradalom és szabadságharc idején is bebizonyosodott. Mindig is büszkék lehettünk hallgatóinkra, akkor sem volt ez másképp – szólt az ünneplőkhöz Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora a Főépület Aulájában tartott csütörtöki megemlékezésen.

Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Szerteágazó kapcsolatrendszer

A rektor hangsúlyozta, a zavaros időkben felmerül az emberben, hol vagyunk, mi a jövőképünk a zajos, forrongó világban - olvasható az unideb.hu-n.

– Jelenleg is rengeteg háborús gócpont van világszerte, a látszólagos béke nagyon törékeny. Hazánk egy formálódó eurázsiai szuperkontinens szívében helyezkedik el, mely lehetőséget biztosít a konnektivitás kialakítására. Egyetemünk is szorgalmazza a szerteágazó kapcsolatrendszer kiépítését, ezt példázzák a különböző nemzetekkel, intézményekkel sorozatban létrejövő megállapodásaink is – fogalmazott az egyetemi vezető.

Csont István, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elnöke rövid áttekintést adott az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. Az előzményeket illetően kiemelte a népek tavaszát.

– Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy nem a magyarok akartak háborúba kezdeni 1848-ban, a magyar kormány, ameddig arra lehetőséget látott, megpróbálta békés úton fenntartani az ország létezését. A felelős magyar politikusok tudták, hogy egy háború milyen veszélyeket rejt. Számos híres, és névtelen hős hullajtotta vérét a szabadságunk oltárán, amiért sosem lehetünk elég hálásak – hangsúlyozta beszédében a HÖK elnöke.

Csont István, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (HÖK) elnöke

A Bölcsészettudományi Kar Művészeti Központjának hallgatói és oktatói megidézték 1848 szellemét. Az ünnepi műsorban közreműködött Bakota Zalán, Beatrice Zibellini, Györgyi Kata, Molnár Petra, Lakó Zsigmond és Bögös Attila zongoraművész.

Elismeréseket adtak át

Az intézmény elismert dolgozói az ünnepség keretében vehették át kitüntetéseiket. A Debreceni Egyetem legkiválóbb munkatársainak több éven át nyújtott kimagasló teljesítményükért az intézmény rektora a Debreceni Egyetem Kiváló Dolgozója kitüntetést, valamint azoknak az oktatóknak, kutatóknak és dolgozóknak, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel, szorgalommal végezték és az egyetem közéletében aktív tevékenységet fejtettek ki, a Debreceni Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele kitüntetést adományozott. Idén először Kancellári Elismerő Okleveleket is adományoztak, melyet a Kancellária és az egyetemi cégek dolgozói közül azok kaphatnak, akik feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik. Az elismeréseket Bács Zoltán kancellár távollétében – aki állami kitüntetés átvétele miatt nem tudott részt venni az egyetemi ünnepségen – Borné Lampert Andrea kancellárhelyettes adta át.

Az ünnepség zárásaként a Debreceni Egyetem polgárainak tisztelete jeléül közösen helyezte el az emlékezés koszorúját Kossuth Lajos mellszobránál Szilvássy Zoltán rektor, Borné Lampert Andrea kancellárhelyettes és Csont István, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke.

Az ünnepség után az Aula előtt kialakított ’48-as teaházban többek között korabeli édességeket is kóstolhattak az egyetemi polgárok.