Igazi csapatmunka

Ma a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren 12 órás műszakban, egyszerre ketten dolgoznak a toronyban. – Megnőtt a forgalom az elmúlt évtizedekben, egyedül már nem lehetne ellátni a feladatokat. A két emberből az viszi a prímet, akinek a kezében a mikrofon van, ő beszél a repülőkkel. A másik csinálja a háttérmunkát, telefonál, a belső forgalmat koordinálja. Pillanatok alatt változik a helyzet, ettől szép, változatos ez a szakma – fogalmazta meg Feri bácsi, akitől azt is megkérdeztük, szerinte mi a legnehezebb a munkakörben. – Az a legrosszabb, amikor órákig nem történik semmi, aztán hirtelen beugrik három dolog, és a nulláról kell másodpercek alatt felpörögni száz százalékra – válaszolta. Arról is kérdeztük, tapasztalt-e valaha munkája során rendszerleállást. – Néha volt, hogy beütött a mennykő, de ha az ember pár gépet nem tud fejben koordinálni, akkor az régen rossz. Amikor nem működik a radar, akkor jegyzetelünk, az utolsó jelentés alapján követjük, ki hol jár éppen, 3-5 gépet nem nehéz fejben tartani – magyarázta Feri bácsi. A koncentrációs képességeit keresztrejtvényfejtéssel és magával a munkával tartotta karban.

Már vitorlázóként megtanultam, hogy a repüléssel kapcsolatban állandóan oda kell figyelni

– tette hozzá.

Most, hogy nyugdíjba vonult, mi hiányzik a legjobban? – tudakoltuk. – A két kolléga, Sós Nóri és Konfár Krisztián. Ez egy csapatjáték, fontos, hogy segítsük egymást, akkor sokkal könnyebb és jobb dolgozni – válaszolta. Azt is megtudtuk, hogy az említett munkatársak valóságos összeesküvést szerveztek, hogy méltó módon búcsúztassák Feri bácsit.

Gyanútlanul adtam át az utánam következő műszaknak a tudnivalókat, észre se vettem, hogy egy egész csapat ott állt a hátam mögött, amíg egyszerre fel nem kiáltottak, hogy meglepetés! Tortát is kaptam, ráadásul a kedvencemet, Rigó Jancsit. Egy éve említettem, hogy nagyon szeretem, és megjegyezték

– elevenítette fel Feri bácsi az utolsó munkanapját a forgalomirányító toronyban.

A jövőbeli tervekről

– Egyelőre még nagyon rossz, a konyhában ott a naptár, azon mindig be volt húzva, hogy mikor megyek szolgálatba, de most üres. A kertészkedést próbálgattam, de nem nekem való. Forgalomirányítóként pillanatok alatt kell dönteni, és azonnal látod az eredményét, a kertben a palánta nem így működik. Mindenki mondja, hogy pihenjél, Feri bácsi, de már egy hét alatt úgy kipihentem magam, hogy hajnal négykor felébredek. De nem aggódom, majd kialakul, az idő eddig is mindent megoldott. Nagy tervekről egyébként azért sem érdemes beszélnem, mert amiket terveztem, semmi nem sikerült, ami pedig váratlanul talált rám, az jött be igazán.

Májusban fejezem be a hetvenedik kört a Nap körül, és nem lehet egy rossz szavam sem

– összegezte Feri bácsi.