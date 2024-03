Februárban indult el a Civil Roadshow Hajdúszoboszlón, négy hétvégén mutatkoztak be a civil szervezetek az iskolákban és a művelődési házban, megmutatva magukat és szerteágazó tevékenységüket. Megköszönve a résztvevők együttműködését március 27-én, szerda este a helyi művelődési házban látta vendégül az önkormányzat a szervezeteket. A Civil Roadshow zárórendezvényén Czeglédi Gyula polgármester köszöntötte a megjelenteket, felidézve, az első alkalommal még nem tudták, milyen lesz az érdeklődés a programok iránt. – Együtt van itt Hajdúszoboszló városának az a képviselete, akik a civil szférát jelenítik meg, és az embereknek a különböző érdeklődési körét próbálják lefedni – szólt a megjelentekhez a polgármester, aki hangsúlyozta, mindig is fontosnak tartotta az igazi civil szférát. Mint mondta, Hajdúszoboszlón olyan sok civil szervezet van, hogy mindenki találhat olyat, amelyben a szabad idejét, hobbiját megélheti és közösségre találhat.

Majoros Petronella és Czeglédi Gyula köszöntötte a megjelenteket a Civil Roadshow zárórendezvényén

Forrás: Czinege Melinda

Czeglédi Gyula sikeres és szerencsés vállalkozásnak titulálta a rendezvénysorozatot, ahol összeforrtak az egyesületek ténykedései, megismerték egymást a tagok. Megköszönte mindazok munkáját, akik nélkül ez a programsorozat nem jöhetett volna létre, s arra biztatott mindenkit, a jövőben is keressék egymást az egyesületek.

Hajdúszoboszlónak szüksége van erre a fajta közösségre, s nem a túlpolitizáltság leképezésére. Nézzük meg, nekünk itt, Hajdúszoboszlón milyen értékeink, közösségeink vannak, és azon belül próbáljuk meg szebbé, tartalmasabbá tenni az életünket!

– húzta alá.

Közel ötven szervezet vett rész a Civil Roadshow-n

Tudtam, hogy ez jó lesz!

– kezdte gondolatait Majoros Petronella alpolgármester, a Civil Roadshow ötletgazdája. Szavai szerint ez elmúlt közel 5 évben sok munka volt abban, hogy a közösségek aktivitása ilyen mértékűre nőtt.

Látványos fejlődés indult el a város társadalmi és közösségi életében, ehhez nélkülözhetetlenek a szervezetek, amelyek Szoboszlón működnek. Óriási feladat ez az önkormányzat felé is, hiszen tartani kell a kapcsolatot a civil szervezetekkel, segíteni őket anyagilag és erkölcsileg, hogy érezzék a gondoskodást, érezzék azt, van létjogosultságuk a városban. Ezek a szervezetek magas hozzáadott értéket képviselnek a helyi társadalomban

– mondta.

Majoros Petronella, Hajdúszoboszló alpolgármestere

Forrás: Czinege Melinda

Felidézte, egyre több egyesület csatlakozik be a programokban, példának megemlítette a virágvasárnap megnyílt Húsvéti Parkot, melynek díszítésében is nagy szerepet vállaltak a szervezetek. – Hiszem azt, hogy Magyarországon nincs még egy ilyen település, ahol ennyi közösség részt vesz a város életében. Nem volt kétely bennem, hogy ez a programsorozat jó lesz, bár nem volt példa még hasonló kezdeményezésre az országban – szögezte le Majoros Petronella, majd megköszönte mindenkinek, hogy 4 hétvégén keresztül vállalta a nyilvánosság előtti szereplést.

Összegzésében elhangzott, 47 közösség vett részt a Civil Roadshow-n, ezek közül 24 szervezet valamilyen tánccal, sporttal, 23 pedig kulturális, kézműves vagy életmóddal kapcsolatos tevékenységet végez.

Az alpolgármester úgy látja, ha nem is minden évben, de időnként szükség lesz erre a programsorozatra, majd hangsúlyozta, a közeljövőben is számítanak az egyesületek, csoportok szereplésére a város életében. Mint kiderült, az utolsó hétvége volt a legsikeresebb, ekkorra már voltak újonnan becsatlakozó szervezetek is, hétvégéről hétvégére pedig egyre inkább összefonódtak az egyesületek tevékenységei. A visszajelzések szerint több csoport új tagokkal bővült, a szervezetek között új kapcsolatok születtek, sokaknak tapasztalatcserét, motivációt, új lendületet adtak ezek az alkalmak. S nem utolsósorban a lakosság is közelebb kerülhetett Hajdúszoboszló sokszínű civil közösségeihez.

Az esemény végén minden megjelent szervezet ajándékot kapott, majd állófogadással és kötetlen beszélgetéssel zárták a Civil Roadshow-t.