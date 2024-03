A megújulás a kulcs

Arról, mit jelent a fürdővárosnak ezt a park és a közös ünneplés, Czeglédi Gyula polgármestert kérdeztük.

A húsvéti parkunk most már ötödik éve díszíti városunkat, a covid kényszeréből jött létre; valami történjen a szabadban is, amikor bezártság volt. Ebből egy nagy városi összefogás lett, hiszen a park feldíszítéséből az intézmények, az óvodák, az iskolák, a civil szervezetek is kivették a részüket

– mutatott rá. Czeglédi Gyula úgy véli, a virágvasárnap legfontosabb üzenete az – az egyházi liturgia mellett –, hogy lélekben húsvétra készüljünk és a jóság győzedelmeskedjen az emberek lelkében, cselekedeteiben. – Az ünnepet, a feltámadást úgy várjuk, hogy az emberek is képesek legyenek megújulni. Ilyenkor a természet is megújul, ez egy nagyon szép, felemelő érzés, ahogy az is, hogy ilyen sok ember, a város apraja-nagyja itt van. Azt gondolom, ha mindenki úgy viszonyulna a másik emberhez, amilyen szeretettel most ennyien itt vagyunk, akkor nem lennének veszekedések, nem lenne háború a világban, hanem az emberiség békességben élne. A jézusi szeretetért még nagyon sokat kell tennie az emberiségnek – húzta alá.



Attila, 15:55