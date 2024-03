Nem alvóvárosi szerepre készülünk, és az a célunk, hogy ne is legyünk azok! Célunk, hogy Biharkeresztes egy pezsgő kulturális életű kisváros legyen. A mikrotérségi szerepünket azzal is szeretnénk erősíteni, hogy amilyen rendezvény, esemény a környező kistelepülésekre anyagi okok miatt nem tud eljutni, azoknak mi helyet adjunk. Jó a kapcsolatunk a Déryné Központtal, onnan színházi előadások érkeznek, és vannak nótaestjeink is, természetesen mindez nem csak a biharkeresztesieknek szól