A józsai közösségi közlekedéssel kapcsolatban tett két fontos bejelentést csütörtök délután Balázs Ákos Debrecen-Józsán, a Szordasi úton tartott sajtótájékoztatón.

Az alpolgármester emlékeztetett rá, az energiatakarékossági intézkedések bevezetésével a 34, 35 és a 36-os járatok hétvégente a reggeli és a késő esti járatokon kívül mindössze a Doberdó utcáig közlekedtek Józsa felől, a március 4-ét követő első hétvégétől azonban újra a Segner téren lesz ezen járatok végállomása.

Balázs Ákos elmondta, számos jelzés érkezett a városhoz ezzel kapcsolatban, hiszen sokaknak fontos, hogy zökkenőmentesen eljussanak a munkahelyükre, emiatt felülvizsgálták a korábbi intézkedést.

– Kiépült a Józsa Liget lakópark, szinte már az összes telken új családi ház áll, illetve a Harsein-kert lakói is kérték korábban, hogy vonjuk be Józsa ezen részét is a közösségi tömegközlekedésbe –

fejtette ki az alpolgármester. Elmondta, a körjárat március 4-étől a Szordasi úti autóbuszmegállóból indulva a Meszesi utca felé halad, a Tokaji utcán pedig rácsatlakozik a 36-os autóbusz útvonalára. A Józsa Park érintésével elindul Debrecen irányába, majd ismét a Szordasi útra kanyarodva zárja a kört.

Balázs Ákos hangsúlyozta, a 35-ös főút négysávosításáig a Szordasi úti csomópont annak szűkössége miatt kisebb autóbuszokkal közelíthető meg biztonságosan, ezért úgy döntöttek, hogy a 20 fős Mercedes buszok bevezetésével indítják el a szolgáltatást. Később, a Józsa és Debrecen közötti útszakasz kétszer kétsávosítása megoldhatja a problémát, ezután ugyanis lehetővé válik, hogy a 36-os buszt menetrend szerint bevezessék a lakópark felé.