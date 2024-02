Munkatársaink hétfőn Tiszacsegén jártak, ahol jól láthatóan magas a folyó vízállása. A nyaranta emberekkel teli part, a kompkikötő és környéke most vízben áll, a folyó a neves csegei halászcsárda küszöbét nyaldossa. De lássuk be, ezzel a fenyegetettséggel is festői a látvány, ahogyan arról képeink és videónk is tanúskodnak.