Rövidebb vakáció, hosszabb tanév – a szülők és gyerekek ellentmondásos helyzetben találják magukat az idei nyári szünetben – hívta fel a Haon figyelmét Tóth Béla, a Táborfigyelő portál vezetője. Kiemelte, a 2023/24-es tanév utolsó tanítási napja 2024. június 21-e, péntek lesz, így a táborok döntő többsége június 24-én, hétfőn indul meg az idei nyári szünetben. A vakáció tíz hét hosszú lesz, azaz egy héttel kevesebb, mint a 2023-as esztendőben.

A hosszabb tanév és az ebből eredő rövidebb nyári szünet számos érdekes és ellentmondásos helyzetet teremt. Sok szülő örömmel fogadja a változást, mivel kevesebb időre kell felügyeletet biztosítaniuk gyermekeiknek a nyári szünet alatt. Az egy héttel rövidebb szünet azonban más problémákat vet fel, különösen azok számára, akik szívesen részt vesznek a különféle nyári táborokban. Az eddig 11 hetes időszak helyett most csak 10 hét áll rendelkezésre a táborokra.

Ez a rövidítés komoly kihívásokat jelenthet azon szülők számára, akik az elmúlt években gyermeküket több táborba íratták be a nyári szünet alatt, és így terveztek idén is. A kínálat szűkülése, amely a táborhelyek számának változatlanságából adódik, azt eredményezheti, hogy sok gyerek lemarad azokról a kreatív, fejlesztő és szórakoztató programokról, amelyeket a táborok kínálnak. Azok a családok, akik korábban kihasználták a hosszabb szünetet és gyermekeik több táborban vettek részt, most kénytelenek lesznek egy szűkebb időszakból választani – állítja a szakember.

Sokan vesznek részt katonai tematikájú táborban

Hatalmas a kínálat

Érdeklődésünkre arról tájékoztatott, hogy tavaly 230 ezer diák táborozott a nyár folyamán, ami növekedésnek számít a 2022-ben mért számokhoz képest, és Tóth Béla bízik abban, ez idén sem lesz másképp.

Hajdú-Bihar vármegyében nagyon sokféle tábor van, kevés vármegye mondhatja el magáról, hogy ilyen széles táborkínálattal rendelkezne. Nem túlzás kijelenteni, hogy Budapestnek érdemi kihívója lett, ami mindenféleképpen szép teljesítmény

– mutatott rá a Táborfigyelő portál vezetője. – Nagyon népszerűek voltak a természetvédelmi, természetközeli, például ottalvós tábor a Vekeri-tónál; továbbá az erdésztanonc, hagyományőrző, kaland-, valamint a lovastáborok, ahogy a sport- és a művészeti lehetőségek is. Mindemellett fontos megjegyeznem, évekkel ezelőtt a családoknak akár 80-90 kilométert is meg kellett tenniük, hogy megtalálják a gyerekük számára legalkalmasabb kikapcsolódási lehetőséget, de ez ma már Hajdú-Bihar vármegyére sem igaz, hiszen megannyi kínálat közül választhatnak a családok vármegyén belül – tette hozzá. Hangsúlyozta, Hajdú-Bihar az egyik legnépszerűbb célterület a táborozás tekintetében, tehát nemcsak kínálata, de ugyanúgy kereslete is van.

A felügyelők számának lehetséges csökkenése

A portál vezetője azt mondta, a magyarországi pedagógus-béremelés hozzájárul ahhoz, hogy a nyári időszakban kevesebb tanár vállaljon másodállást gyerektáborokban. Az esetlegesen kevesebb tanár részvétele miatt a táborhelyeknek nehezebb lesz megfelelő mennyiségű, minőségű humán erőforrást, felügyelőt, csoportvezetőt találniuk.

Ennek következtében a táborok száma is csökkenhet, és a szervezőknek komolyabb kihívásokkal kell szembenézniük a személyi állományuk összeállítása terén. – A kevesebb tábor esetén az iskolai szünet ideje alatt kevesebb gyermeknek nyílik lehetősége részt venni ilyen programokon, ami a szülők munkarendje és a gyermekfelügyeleti lehetőségek közötti további feszültség forrása lehet. A szervezőknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk a rendelkezésre álló humán erőforráshoz, és olyan kreatív megoldásokat kell találniuk, amelyek segítségével minél több gyermek számára biztosíthatók a nyári élmények és fejlesztő tevékenységek – fogalmazott. Majd kérdésünkre kijelentette, idén minden bizonnyal növekedni fognak az árak; a szakember úgy számol, körülbelül 10-15 százalékos emelkedésre kell számítani.

A kreatív, művészi táborokra is van igény

Megoldás a korai táborfoglalás

A fenti érvek fényében egyre fontosabbá válik, hogy a szülők időben lefoglalják gyermekeik nyári táborait annak érdekében, hogy biztosítsák a gyerekek megfelelő nyári felügyeletét és élménydús időtöltését. A vakáció és a kínálat szűkülése miatt a táborok kapacitása korlátozottabb, így az időben történő foglalás lehet a kulcs a megfelelő programokhoz való hozzáféréshez

– jegyezte meg Tóth Béla. Hozzátette, az előfoglalási időszakban való lefoglalás további előnyökkel járhat. Számos tábor kínál előfoglalási kedvezményeket, amelyek gyakran jelentős megtakarítást eredményeznek. Ezen kedvezmények igénybevétele különösen előnyös lehet azon családok számára, akik több táborba íratják be gyermekeiket. A gyermekenkénti összesen akár 20 ezer forintos megtakarítás nemcsak anyagi szempontból jelentős, hanem azt is biztosítja, hogy a családok a rendelkezésre álló költségvetésüket hatékonyabban használhassák fel, miközben nem kell lemondaniuk a kívánt tábori élményekről.