A katonai, military és honvédelmi táborok témája sok éve még extrémnek tűnt, míg tavaly – felmérésünk alapján – már a negyedik legkeresettebb vakációs tematika volt. Itt is a klasszikus katonai táboroktól egészen a különleges, sőt merész területekig terjed a kínálat: van olyan military tábor, ahol dzsungel körülmények között hajtanak végre egy missziót a gyerekek, de olyan Pest vármegyei tábor is elérhető, ahol nem csak egy hetes, hanem egy hónapos turnusok is vannak. Azaz elmegy gyermekünk a táborba, és egy hónap múlva látjuk újra