Alaposan felforgatta a Négy Évszak Kulturális Egyesület Hajdúszovát köz- és közösségi életét – persze jó értelemben véve. A 2013-ban alakult civil szervezet tevékenységéért Fekete Pétertől, a hazai kultúráért felelős államtitkártól elismerő oklevelet kapott. A Négy Évszak egyesület nemrégiben ünnepelte működésének tizedik évfordulóját. Az elmúlt évtizedről Tóth Károly egyesületi elnök tájékoztatta a Cívishírt.

A hajdúszováti Négy Évszak Kulturális Egyesület

Forrás: magánarchívum

Két jelentős eseményt adnak évente Hajdúszováton

A Négy Évszak Kulturális Egyesület 2014 elejétől tevékenykedik. Az egy évtized alatt a fő céljuk semmit sem változott: Hajdúszováton a település kulturális életét színesítő rendezvényeket szerveznek. Szinte a kezdetektől megtartják a két legjelentősebb eseményüket, a Hajdú-Ízek Fesztiválját, valamint a Torta és Sütemény Fesztivált.

A Hajdú-Ízek Fesztiváljára már az ország távolabbi részeiről is érkeznek vendégek, az elkészült ételekről pedig neves séfek mondanak véleményt. Az egész napos szabadtéri gasztronómiai fesztivál egyben hagyományőrző rendezvény is, aminek három fő eleme a hajdúsági hagyományokat felelevenítő főzőverseny, a „Mesterségek utcája”, ahol a népi kézművesek mutatkoznak be, és az egész napos színpadi műsor, amelyen Hajdú-Bihar számos amatőr művészeti csoportja kap teret.

A Torta és Sütemény Fesztivál szintén egyszerre kötődik a gasztronómiához, a művészetekhez, és a hagyományőrzéshez. Itt amatőr versenyzők a süteménykészítés terén három kategóriában mérik össze tudásukat. Versenymunkáikat – még a zsűrizés előtt – kiállításon tekintheti meg a közönség. Mindeközben a színpadon amatőr művészeti csoportok mutatkoznak be. A programhoz kapcsolódik egy rajzpályázat is. A nagy rendezvények mellett egy-egy jeles alkalomhoz kötődően bálokat is szerveztek.

Tóth Károly, az egyesület elnöke

Forrás: magánarchívum

A covid alatti programok is sikeresek voltak

A költészet napján a vármegye általános iskolásai számára már kétszer rendeztek versmondó versenyt, egy-egy versenyen ötven szavaló indult. A jeles napokhoz kapcsolódóan a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat, a felnőtteknek bálokat rendeztek. A nyári szünet végén nyárbúcsúztató rendezvénnyel zárták a vakációs foglalkozásokat. Kétszer rendezték meg a Hajdúsági Disznótorost, itt felelevenítették a malacvágáshoz kapcsolódó hagyományokat, és azokat színes kulturális program is kísért. Kölyök Klub néven a szováti gyerekeknek foglalkoztató délutánokat szerveztek a nyári szünetben hetente kétszer, a tanév közben pedig a jeles ünnepekhez kötődően. A Négy Évszak egyesületnek vannak országhatáron átnyúló programjai is, a Pro Rév Egyesülettel már tízéves kapcsolatuk van. Rendszeres résztvevői a környék közösségi eseményeinek, ha tehetik, megmérettetik magukat a főzőversenyeken is, már több alkalommal szép eredményt értek el. Az egyesület tagjaival közösen több rendezvényen, szakmai fórumon, tréningen vettek részt más településeken.

A pandémia alatt pedig az online rendezvények megvalósításában is jelentős tapasztalatokat szereztek. Sikeresek voltak azok a programok is, köztük az Online Majális, az Online Advent. Az egyesület tagjai önkéntesként részt vesznek a helyi önkormányzat, annak intézményei, más civil szervezetek rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában is.

Tóth Károlytól megtudtuk azt is, hogy életre hívták az „Év önkéntese” díjat, amelyet minden évben a Hajdú-Ízek Fesztiválján adnak át a legszorgalmasabb önkéntesnek.

Az egyesület vezetősége elhivatott a jótékony célok mellett, ezért nyolc éven keresztül szerveztek kupakgyűjtést, jótékonysági eseményt tartottak beteg gyermekeknek és támogatták a partnerszervezetek megmozdulásait is. A szovátiaknak kirándulásokat szerveztek. Örülnek, hogy egyre több fiatal kapcsolódik az egyesülethez.