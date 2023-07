Szintén Derecskéről utazott Hajdúszovátra Cseke Sándorné, aki kolbászos krumpligombócleveshez készítette össze az alapanyagokat, míg férje a bogrács alá igyekezett tüzet parancsolni. A házaspár örömmel osztotta meg velünk a készülő, hagyományos derecskei ételük receptjét, megtudtuk, ehhez sem kell több, mint ami egy kisebb konyhakertben megterem. Azt mondták, ők is mind a tíz fesztiválon képviselték magukat, szeretik ezt a jó hangulatú, barátságos rendezvényt.

Akadt olyan család, melynek tagjai a versenyt maguk között is versenynek értelmezték, így Király János begyújtott a bogrács alá, de lánya, Alexandra ugyanígy tett. Egy sátor alá szorult az apja-lánya megmérettetés, ami nem is volt tét nélküli. Velünk is megosztották: aki győz, az főz! (Eztán otthon.) Sátruk szomszédságában Horváth Tibor és felesége, Tímea nem egymás ellen dolgozott a tűz felett, ők például egy különleges cigány ételt készítettek, remélve, szeretni fogja a zsűri a hagyományos fogást.

Ajándék a visszatérőknek

A főzőversenybe a polgármesteri hivatal munkatársai is beszálltak, így a bogrács mellett bírtuk szóra Váradi Jenő polgármestert.

Váradi Jenő, Hajdúszovát polgármestere

Forrás: Kiss Annamarie

Azt mondta, ez a fesztivál öregbíti a településük hírnevét, és messzire el is viszi, hiszen sok környékbeli településről, érkeztek az eseményre, sőt van, aki a Dunántúlról.

A helyi csoportok is bemutatkoznak, ez közönségcsalogató program. Délután és este pedig a fellépőké a színpad, ez a fiatalságot is megmozgatja

– nyugtázta a rendezvény sikerét a polgármester.

Az idei esztendő jubileumi, tizedik évfordulót hozott, ezért különleges programokkal is készült a szervező Négy Évszak Kulturális Egyesület. Tóth Károly egyesületi elnök elmondta, a jubileum kapcsán tízállomásos vetélkedő várja az érdeklődőket a fesztivál területén, a főzőversenyre rendszeresen visszajárók között pedig ajándékcsomagot fognak kisorsolni. Hozzátette, hogy a főzőverseny hagyományőrző céllal van jelen, hiszen ezáltal is igyekeznek a régi, fennmaradt, hajdú-bihari recepteket továbbörökíteni a fiatalságnak.