Vármegyeszerte zajlanak hasonló fejlesztések

Hasonlóképpen vélekedett Bodó Sándor, a választókerület országgyűlési képviselője. Ünnepi beszédében leszögezte, a választókerület tizenöt települése közül senki sem maradt ki a fejlesztésekből, mindenhol látható eredmények születtek, sokat javultak az életfeltételek. Rámutatott, ehhez szükség volt arra is, hogy azokra a területekre, amelyekre az európai uniós pályázatok nem terjedtek ki, ott a kormányzati intézkedésekkel és fejlesztési programmal tegyék lehetővé a beruházásokat. Bodó Sándor kiemelte, ezen területek mellett a pályázatok időszerű megvalósítása érdekében hazai forrásból fedezték a költségeket.

Hozzátette, ha megvárták volna az Európai Uniós forrásokat, akkor az elmúlt három évben egyetlen pályázat sem valósult volna meg a településen.

Bodó Sándor, a választókerület országgyűlési képviselője

Forrás: Kiss Annamarie

– Az EU-s beruházások folyamata még mindig bonyolult, ezért gyors és hatékony intézkedésre volt szükség. Így született meg a Magyar Falu Program. Ez az, amiért mi, vidéki országgyűlési képviselők is sokat dolgoztunk a Parlamentben. Így nem kellett azon gondolkozni, hogy megépüljön-e, illetve hogy mikor épüljön meg például az idősotthonba vezető járda – részletezte.

A vidéki települések fejlődése kapcsán az országgyűlési képviselő kiemelte, meghatározó volt a mögöttünk hagyott 8-10 év, és a következő időszak is hasonlóképpen fontos lesz. Hangsúlyozta, továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak majd a vidék fejlesztésére és arra, hogy a családoknak olyan biztonságot adjanak, amelyre építeni lehet.

Megkérdeztük az ott lakókat

A település lakói közül többeket is kérdeztünk, hogyan vélekednek a frissen átadott beruházásokról, fejlesztésekről. Nagy Gyuláné, a Batthyány utca felújítása kapcsán elmondta, rengeteg pozitív visszajelzést hallott. Úgy véli, a fejlesztés időszerű volt már, nagyon jó gondolat volt az útburkolat felújítása és a kiszélesítése is. – A posta megközelítése nem csak könnyebb, de biztonságosabb is lett, nagyon örülnek neki az idősek. Mióta a felújítás megtörtént, időnként csak úgy sorakoznak a mopedek egymás mögött, mégis biztonságosan meg lehet állni autóval, vagy kerékpárral is – részletezte.

Nagy Gyuláné, a felújított Batthyány utcán Hajdúszováton

Forrás: Kiss Annamarie

A Bocskai utca felújításáról az utca egyik lakóját, Nagy Imrénét kérdeztük. Elmondta, annak ellenére, a munkálatok törtek némi borsot az orruk alá, örülnek a fejlesztésnek és időszerűnek tartják. – Nagyon rossz állapotban volt már a kövesút, de most már szuper lett – fogalmazott.