Január 25-én fogadta el Debrecen képviselő-testülete, hogy a hat és tizennégy év közötti gyermekek április elsejétől ingyenesen vehessék igénybe a DKV járatait, ezzel is segítve a szülők kiadásainak csökkentését. Több markáns, de kedvező lépést is tett már a közlekedési vállalat, hiszen a közelmúltban azt is bejelentették, hogy teljes arculatváltást léptetnek életbe fokozatosan.

Legújabb podcastünkben Tóth Szabolccsal, a DKV. Zrt vezérigazgatóját kaptuk mikrofonvégre, aki az említett korosztály számára kedvező utazásról, a vállalat fokozatos átalakulásáról és a zöld közlekedéshez vezető útról számolt be portálunknak.

– A közgyűlés elfogadta a javaslatot, miszerint április elsejétől a Debrecenben tanuló diákok díjmentesen vehessék igénybe a helyi közösségi közlekedési eszközöket hattól tizennégy éves korig. Eszerint a tanulók annak a tanévnek az utolsó napjáig (augusztus 31-ig) vehetik igénybe díjmentesen a szolgáltatást, amelyben a tizennegyedik életévüket betöltik. A döntés számos szempontból fontos, de legfőképp azért, mert a családok egy részének megterhelő lehet a bérlet beszerzése, ezzel az intézkedéssel pedig nagy terhet tudunk levenni a vállukról – kezdte a beszélgetést a vezérigazgató.