Balmazújváros Város Képviselő Testülete nyilvános, rendkívüli testületi ülést tart január 24-én, szerdán 18 órától a Polgármesteri Hivatali Dísztermében.

Az ülés alkalmával megtárgyalják a képviselő-testület 2024-es munkatervét, valamint más helyi intézményeket érintő kérdések is napirendi pontra kerülnek. Egyebek mellett az Egyesített Óvoda és Bölcsőde, valamint a Tűzoltóság ügyében is születhet döntés. Valamennyi napirendi pont kapcsán a sürgősség indoka a közeledő határidő. Az utolsó, hatodik napirendi pont kapcsán pedig a Tűzoltóság zavartalan működése és a lakosság tűzvédelmének biztosítása is indokként merült fel a rendkívüli testületi ülés kiírásakor.

A napirendi pontokról és a kiírás részleteiről az önkormányzat által közzétett bejegyzésből tájékozódhat.