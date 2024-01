Az óév legfontosabb mérföldköveiről és 2024 terveiről egyaránt szó volt a Debreceni Szakképzési Centrum sajtótájékoztatóján, melynek január 12-én az intézmény Fokos utcai központja adott otthont.

Szilágyi Sándor főigazgató elmondta, hogy a nemrég megjelent országos szakképzési toplista debreceni eredményei azt mutatják: a DSZC a város gazdasági környezetének kihívásaira megfelelően reagált.

A nemrég megjelent technikumi TOP 100 a beiratkozók év végi eredménye, a 9. osztályos kompetenciamérés, a sikeres évfolyamok száma és az érettségi vizsga eredményei mentén alakult ki. Az így kialakult 100 pontos értékelés szerint a Bethlen a 7. helyen van, míg a Mechwart a 21. helyet, a Vegyipari a 24.-et, a Brassai az 55.-et, a Péchy pedig a 100. helyet foglalja el

– sorolta.

Felidézte, hogy a debreceni szakképzés területén jelentős előrelépés történt az elmúlt időszakban, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az intézmények azokra az ágazatokra figyelnek hangsúlyosan, melyek Debrecen gazdasági szempontjából fontosak. Kitért az okleves technikusi képzésre, mellyel a diákok a Debreceni Egyetemmel közösen, könnyített felvételi eljárással kerülhetnek be a felsőoktatásba.

Pályát, egyetemet is választanak

A beiskolázás időszaka elkezdődött, ennek kapcsán a főigazgató kiemelte, hogy a DSZC intézményeiben 20 ágazatban 72 szakmát sajátíthatnak el a jelentkezők. Ezek közül a turizmus-vendéglátás, az informatika, a speciális gép- és járműgyártás, a gépészet és elektronika a legnépszerűbb.

Felhívta a figyelmet az óvodai nevelő képzésre, ami a Debreceni Egyetemmel együttműködve okleveles technikus formában már 9. évfolyamtól tanulható. – A közszolgálati technikus és a rendészet is új lesz a DSZC palettáján. Egy jó választással már nemcsak középiskolát, hanem egyetemet és életpályát is választhatnak a 8. osztályosok – fűzte hozzá.

Tirpák Zsolt kancellár először úgy fogalmazott: a szakképzés fogalma kizárólag abban az esetben értelmezhető, ha van gazdasági környezet, ez Debrecenben napról napra aktívabb, sokszínűbb, és fontos eleme a munkaerőigény.

A gazdasági partnerek látják, hogy versenyképességük záloga a felkészült és motivált munkavállaló, ebben segít a DSZC. Több mint 250 aktív gazdasági partnerünk van, 15 stratégiai partnerünk, a folyamatos pályaorientáció és karriertámogatás mellett pedig a gazdasági partnerekkel közös tananyagot dolgoztunk ki. A következő évben tovább erősítjük a kapcsolatot a nagyvállalati partnerekkel és a kis- és középvállalkozásokkal egyaránt

– magyarázta. Beszélt a sikeres duális képzésről, a hozzá kapcsolódó 100 ezer forintos ösztöndíjról, valamint arról a lehetőségről, mely szerint egy tavaly ősszel megszületett új jogszabály alapján hallgatói jogviszonyt kaphatnak a végzősök. – Soha nem látott lehetőség áll most a szakképzős diákok előtt, akik végzősként fél lábbal már az egyetemen lehetnek – mutatott rá.

Szó volt arról is, hogy mivel a tudásnak a nemzetközi környezetben is erősödnie kell, a DSZC ebben az évben is lehetővé teszi, hogy 300 diák külföldön hosszabb-rövidebb tanulmányi utakon vegyen részt, 30 oktató külföldi környezetben ismerheti meg a képzési környezet értékrendjét, amit itthon jó gyakorlatként oszthat majd meg. Tirpák Zsolt végül kitért a felnőttképzésre, a 2024-ben folytatódó pályaorientációs programokra, valamint az intézményi környezetnek az új évre tervezett fejlesztéseire.

Szakképzés nélkül nincs fejlődés

Pósán László országgyűlési képviselő felidézte a mai szakképzés történelmi előzményeit, majd beszélt a jelenkor szaktudásának kiemelkedő jelentőségéről. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a DSZC-nek az országos szakképzési toplistán elfoglalt helyei azt mutatják: a debreceni technikumok a gimnáziumoknál országos viszonylatban is jobban szerepelnek. – Ma már többen jelentkeznek szakképzésbe, mint gimnáziumba, és a felsőoktatásba is egyre többen kerülnek be közülük – fűzte hozzá.

Úgy fogalmazott: az élet gyors kihívásaira a Debreceni Szakképzési Centrum országos viszonylatban is elsőként reagált, mert sehol nem volt olyan ütemű és volumenű megfelelés a munkaerőpiaci kihívásokra, mint itt.

– Debreceni szakképzés nélkül Debrecenben nincs komoly ipari fejlődés, ahogyan arra is szükség van, hogy az ide betelepülő cégek a szaktudás és a technológia által igényt teremtsenek a szakképzés fejlődésére – mondta.