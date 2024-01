Ritli Virág 2017-ben kezdett el komolyabban foglalkozni a sminkeléssel. Eleinte hobbiként tekintett rá, mára azonban már van egy alap- és egy mesterszintű végzettsége is a szakmában. A mesterséget Faragó Zsuzsanna sminkiskolájában sajátította el, amire rettentően büszke. A huszonötéves lánynak sikerült megtapasztalnia azt, hogy milyen egy igazi sminkes család tagjának lenni. Jelenleg egy fővárosi sminkiskolában oktatóként dolgozik, illetve tavasztól őszig hétvégente külföldön fitneszversenyeken és bajnokságokon sminkeli a versenyzőket.

A sminkelés szerelmese

Szokták mondani rólam, hogy nem lehet velem lépést tartani, mert a nap minden szakában tele vagyok energiával. Nos, ez azért van, mert egyszerűen a szerelmese vagyok ennek a szakmának, amit hivatásként választottam. A média csillogó világa kiskorom óta magával ragad, a díszletek, a ragyogás és a zsongás, ami ezt a világot jellemzi, egyszerűen egy másik univerzumba repítenek. Legfőképpen a kreativitás, az alkotásvágy és a szervezés összessége az, ami a legközelebb áll a személyiségemhez.

Kedvelem az extrém, szélsőséges kreatív sminkek elkészítését, ami az élethez való hozzáállásomat is tükrözi. Mindig arra törekszem, hogy a komfortzónámból kilépve új helyzetekben és feladatokban kamatoztathassam a tudásomat és előre haladva fejlődhessek. A mottóm az, hogy légy mindig alázatos és szerény, tégy meg mindent az álmaidért és soha ne add fel, mert egyszer élsz. Amilyen egyszerűen hangzik, annyira nagy ráhatással van az életemre – fogalmazott a Haonnak Ritli Virág.

Ritli Virág

Forrás: Ritli Virág-archív

Mint elmondta, a sminkelés iránti szenvedélye akkor kezdődött, amikor egyetemre ment. A Debreceni Egyetemen agrármérnöki végzettséget szerezett, ami gyakorlatilag a szöges ellentéte annak, amit ő igazán képvisel. – Az egyetemi éveimet nem bántam meg, sőt, kifejezetten jó hatással voltak rám, de azt mindig is éreztem, hogy alkotással kell foglalkoznom, hiszen a sminkelés számomra művészet. Nekünk, sminkeseknek minden arc más-más vászon – ez rengeteg kihívást jelent – árulta el.

Eredményes, minőségi munka

Virág leszögezte, az nem kérdés, hogy nagyon szeret emberekkel dolgozni, imád új embereket megismerni, nyitott és közvetlen személyiségnek gondolja magát, ezért folyton pörögnie kell és felfedeznie minden nap valami újat. – Pontosan ezért, az évek során teljesen kikristályosodott bennem, hogy a sminkes szakmán belül mindenképpen videóklip-forgatásokon szeretnék minél többet részt venni, illetve filmek, sorozatok elkészítésében segédkezni.

Amire nagyon büszke vagyok, hogy volt szerencsém együtt dolgozni Mucsi Zolival, Dánielfy Gerivel, Kövesi Kevinnel, Rácz Gergővel, Brunoval, Krúbival és Vitáris Ivánnal is. Ezen kívül állandó sminkesként rengeteg zenekar videóklip-forgatásán részt vettem már, illetve a sminkelés által több videóklipben is szerepelhettem. Az egyik ilyen, amire talán a legbüszkébb vagyok, a Tankcsapda Ülj le mellém és Megölni engem klipjei, amelyekben a főszereplő lányt alakítom

– tette hozzá.

A debreceni lány megosztotta velünk, nagyon szeret menyasszonyoknak sminket készíteni a nagy napra, ballagóknak a tablófotózásukra és modelleknek a divatbemutatójukra. – Azok a hölgyek, akik nálam szépülnek, garantáltan nemcsak egy sminkkel térnek majd haza, hanem egy nagy adag lelki fröccsel is. Fontosnak tartom megismerni a vendégeim lelkét és belső szépségét is, mert úgy vélem, ezek tudatában sokkal eredményesebb és minőségibb munkát tudok végezni. Igyekszem beleépíteni a hölgyek szokásait a sminkekbe, hogy ezáltal sokkal kedvelhetőbbek és hordhatóbbak legyenek. Ahány nő, annyiféle elképzelés létezik arról, hogy milyen is egy ízléses és esztétikus smink. Akármi is legyen az elképzelésed, nem ismerek lehetetlent. Maximalista vagyok, ezért tűpontosan dolgozom és ezért ígérem, hogy a munkám is ezt fogja majd tükrözni – jegyezte meg.

A verseny győztesei

Forrás: Ritli Virág-archív

Élete eddigi legnagyobb megmérettetése

Virágot megkértük, tekintsen vissza kicsit, és összegezze nekünk, mik azok az eredmények, amikre a legbüszkébb karrierje során. Rávágta, 2022-ben a P.I.S.Z.S.Z.E. Szépségipari Nagydíján az Ikonok sminkjei Pro kategóriában első helyezést ért el, és ezáltal sikerült kvalifikálnia magát az Ausztriában megrendezett World Bodypainting Festival Világbajnokságára – a tavalyi év vége felé –, ahol a kreatív smink kategóriában a dobogó második fokára léphetett.

– A karrierem során volt már lehetőségem korábban részt venni bajnokságokon és versenyeken, de ehhez fogható, szakmailag kimagasló minőségű, gazdag látványvilággal és elemekkel rendelkező és kifogástalan szervezésű bajnokságon most jártam először. Elképesztően professzionális, és az ember számára felfoghatatlan sminkeket, maszkokat és testfestéseket láttam. Szavakba nem tudom önteni a boldogságomat aziránt, hogy megadatott nekem egy olyan esély, hogy a világ különböző pontjairól érkező versenyzőkkel mérettethessem meg magam. Harminchárom versenyzőből sikerült a második helyen végeznem, ami egy hatalmas megtiszteltetés volt a számomra, hiszen érkeztek a versenyre Koreából, Japánból, a Kanári-szigetekről és Európa számos országából is sminkesek.

A koncepciót Karácsony Levente barátommal álmodtam meg, és együtt készítettük el a kiegészítőket, illetve az egész stylingot. Az inspiráció a görög mitológiából is ismeretes félig ember, félig bika alakú Minotaurusz volt. Emellett belefűztünk magyar elemet is, mégpedig a Magyarországon őshonos, az Alföld világszerte ismert magyar szürkemarháját, amit főként a fejdíszben jelenítettünk meg

– avatott be a sminkes.

Hozzátette, a jövőbeli tervei közé tartozik egy saját sminkiskola nyitása, amit a fent említett Karácsony Leventével terveznek megvalósítani, illetve a social médiában is szeretne minél többet szerepelni és alkotni.