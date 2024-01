Az egyik legfenyegetettebb és állatkertekben is igen ritkán tartott leopárdalfaj legfiatalabb debreceni egyedének első orvosi vizsgálatába a Haon is betekintést nyert az állatkertben. A vizsgálaton súlyt mértek, védőoltást és chipet kapott, majd a kamera kedvéért futott egy tiszteletkört. Kiderült, hogy az állatkert új sztárja már most 3,1 kilogramm, a neme pedig nőstény.